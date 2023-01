Bendodo (PP): El Gobierno respalda la violencia política contra Ayuso

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al Gobierno de respaldar la "agresión" y la "violencia política" sufrida en la Universidad Complutense por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Bendodo ha señalado que las declaraciones del ministro de Universidades, Joan Subirats, que consideró "normales" las protestas contra Ayuso en el acto en el que fue distinguida como alumna ilustre de la Complutense, son una prueba del "deterioro democrático" que propicia el ejecutivo del PSOE y Podemos.

"El Gobierno volvió a pasar una línea roja" con las críticas de Subirats a la distinción a la presidenta madrileña y su justificación de la "agresión política" que sufrió en la facultad de Ciencias de la Información, ha asegurado.

Para Bendodo, "un ministro no puede avalar la violencia política en ningún caso", y "el Gobierno no pude permitir y no puede aceptar que haya violencia política buena y violencia política mala".

"Cuando se hace una ofensa a la ministra (de Igualdad, Irene) Montero, todo el mundo se pone las manos a la cabeza; cuando se agrede a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Gobierno respalda esa agresión", ha abundado el dirigente del PP durante una visita a Mallorca para preparar la campaña electoral del 28 de mayo.

El "deterioro democrático" de España es una de las razones que convierten los comicios autonómicos y municipales en una suerte de elecciones generales, porque los españoles van a poder pronunciarse también en las urnas sobre las políticas del Gobierno central, ha defendido.

"El Gobierno las ha nacionalizado con las medidas que está tomando, con la deriva de deterioro democrático que está sufriendo nuestro país", ha manifestado respecto a unas elecciones que serán "la antesala del cambio".

En este sentido, Bendodo se ha mostrado convencido de que la líder del PP en Baleares, Marga Prohens, obtendrá la mayoría necesaria para desalojar del Govern de las islas a la presidenta socialista, Francina Armengol.