Bendodo: Feijóo será el más nombrado en el debate y "los españoles vean que es el ganador al ser tan mencionado"

El coordinador general del PP y candidato número 1 al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, se ha referido al debate que tiene previsto celebrarse este miércoles al que no acudirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha dicho que en el mismo "veremos a los tres que van a perder las elecciones" del 23J.

"La persona que más van a nombrar en el debate es el presidente Feijóo, sin ninguna duda, que será, evidentemente, el que todos los españoles vean que es el ganador al ser tan mencionado", ha asegurado Bendodo en un acto en Ronda (Málaga) junto con la alcaldesa del municipio, Maripaz Fernández.

También ha afirmado que el debate de este miércoles es "trampa", ya que "han intentado escenificar la realidad que puede pasar a partir del domingo, y no es verdad". "El próximo domingo el único que puede gobernar en solitario es el presidente Feijóo", pidiendo el voto al PP "sin atajos, el voto para el cambio" para "haya una mayoría suficiente y amplia que dé tranquilidad al conjunto de los españoles y gobernemos en solitario".

"Un gobierno fuerte", ha abundo Bendodo, insistiendo en que "para llegar al cambio hay que hacerlo en línea recta, no cogiendo curvas". Así, ha dicho que los tres candidatos que participan "hoy en un debate ya han reconocido que van a perder las elecciones". Al respecto, ha afirmado que "Sánchez y Sumar no suman, por mucho que diga Sánchez".

"Si Sánchez quiere ser presidente otra vez tendrá que repetir su Gobierno Frankestein, con Sumar, Bildu, Esquerra, todos los que quieren romper España". Frente a ello, ha señalado, "la otra opción es Feijóo con un Gobierno fuerte, en solitario".

"Todas las encuestas, menos la de Tezanos, que ya ha hecho su último servicio al sanchismo, dicen que va a ganar Feijóo. El único que puede gobernar en solitario es Feijóo y pedimos el voto al PP sin atajos, para que haya mayoría amplia y gobierno fuerte", ha insistido.

Por otro lado, ha incidido en que "el sanchismo está dando sus últimos coletazos", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha sostenido que "el PSOE no se presenta a estas elecciones; se presenta Sánchez con sus coaligados".

CAMPAÑA

Por otro lado, Bendodo se ha referido a la campaña y ha dicho que a Sánchez "se le está haciendo larguísima". Ha reiterado también que "el mayor patrimonio que tiene un político es la palabra".

Al respecto, ha afirmado que "Sánchez dijo que no podía pactar con Podemos y lo hizo; que no indultaría a los golpistas de Cataluña e indultó a los nueve; que nunca pactaría con Bildu y lo ha hecho para sacar adelante leyes como la de Memoria Democrática o la de Vivienda, "que protege a los okupas"; y sostuvo que sería el Gobierno mas feminista de la historia y aprobó una ley que ha facilitado que 120 violadores hayan salido de la cárcel y otros 1.200 hayan visto reducida sus condenas".

"Todo muy cutre, todo con mucho engaño, con mucha mentira, y sobre todo pensando que los españoles somos tontos y no nos vamos a enterar y nos enteramos de todo", ha agregado.

Bendodo también ha criticado que el presidente del Gobierno "ha convocado las elecciones para que la gente no vote y "ese es el peor gesto de un demócrata", ha apostillado, haciendo un llamamiento a los 300.000 españoles que pidieron el voto por correo y todavía no han recibido la documentación en su domicilio para que vayan a recogerlas a sus oficinas de Correos "para que no gane Sánchez, que no quiere que vayáis a votar".

PACTO NACIONAL POR EL AGUA

Por otro lado, ha asegurado que "desde el gobierno del presidente Feijóo vamos a apostar por el campo". "Tenemos un gran problema que es la sequía y será una de las prioridades, el agua", aludiendo, además, a un pacto nacional sobre el agua, "donde se implique el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones", ya que, "ahí nos la jugamos todos".

Además, ha defendido el sector vitivinícola y ha abogado por una mayor promoción por parte del Gobierno de España para que pueda competir mejor a nivel internacional. Sobre este asunto, ha asegurado que "el vino español es el mejor del mundo, y el de Ronda es de los mejores, y eso hay que ponerlo en valor porque crea empleo y riqueza".