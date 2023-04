Bendodo: "Estoy convencido de que una de las alegrías del 28M se llama Comunitat Valenciana y Carlos Mazón"

El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado este domingo "convencido" de que "una de las alegrías" del 28 de mayo en España, en las elecciones autonómicas y municipales, "se llama Comunitat Valenciana y Carlos Mazón".

Así lo ha indicado durante una intervención en un acto en Alicante con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y el presidente del PP de Alicante y candidato a la alcaldía de la ciudad, Luis Barcala, una convivencia de interventores y apoderados para las elecciones autonómicas y municipales.

Bendodo ha asegurado que el cambio de gobierno en la Generalitat llegará a la Comunitat Valenciana el 28M al igual que fue posible en Andalucía aunque "con una gran diferencia": "El socialismo se desgastó después de casi 40 años en Andalucía; aquí ha hecho el mismo daño en muchos menos años. Eso ha tardado Ximo Puig en hacer daño a esta tierra", ha apuntado.

No obstante, ha pedido al partido no confiarse y "seguir trabajando duro para que el cambio llegue a la Comunitat Valenciana y sea antesala del cambio en España". En esta línea, ha indicado que a pesar de que hay muchas encuestas, "la mejor" es la que ha visto este fin de semana durante su visita a la región, paseando por las calles. "La gente nos ha dicho que quiere cambio", ha insistido, para añadir que "la encuesta de la calle es la que he visto y dice claramente que el PP está en disposición de ganar el 28M y es fundamental para que el cambio llegue al conjunto de España".

"La gente quiere cambio y pasar una página negra de sanchismo y socialismo 'low cost' que es Compromís", ha incidido, y ha afirmado que la Comunitat Valenciana "puede convertirse en región pujante que hable de 'tú a tú' a Madrid y Cataluña".

A juicio de Bendodo, los ciudadanos están "hartos del infierno fiscal" de Puig, al que además ve cargado con una "mochila de corrupción en cada hombro", por los casos Azud y la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en las ayudas al valenciano a empresas de Francis Puig, hermano del 'president'.

El dirigente 'popular' afirma que este 'modus operandi' le "suena" a lo que sucedía en Andalucía con el PSOE, que "mezclaban público y privado y se lo quedaban todo" y ha criticado que aquí "han doblado el 3% de Cataluña y en el caso Azud es el 6%". "Le pregunto si es la tarifa plana", ha dicho, y ha instado a Puig a "aclarar negro sobre blanco quién es el jefe del caso Azud".