Bendodo espera que Sánchez "no pretenda asfixiar" el crecimiento de la provincia de Málaga

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado la "nula inversión" del Gobierno de España en los últimos cinco años en la provincia y se ha comprometido a seguir defendiendo a la provincia ante los "agravios y el abandono" del Ejecutivo central, al que ha instado a invertir "para no asfixiar el crecimiento de Málaga".

Tras una reunión mantenida con el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, Bendodo ha trasladado su preocupación por que la "dejadez del Gobierno socialista sea voluntaria y pretendan asfixiar y estrangular el crecimiento de la provincia, sin invertir en carreteras, en trenes, en agua ni en las playas".

El Gobierno de España, ha señalado Bendodo, "no tiene ni un proyecto nuevo para Málaga; ni uno", y ha recordado el acceso norte al aeropuerto, que el Gobierno del PP dejó "adjudicado y listo para empezar las obras y Sánchez lo único que hizo fue romper el contrato y guardarlo en un cajón. Será porque en la ciudad, en la provincia, hay un Gobierno del PP y nos sitúa a ese lado del muro que ha construido".

"Nos preocupa que sea un castigo del PSOE, una venganza partidista y sectaria contra una provincia que mayoritariamente vota al PP y tiene 48 alcaldes y alcaldesas del Partido Popular", ha sostenido el dirigente del PP, quien ha asegurado que no lo permitirán y llevarán todos los proyectos y necesidades pendientes al Congreso de los Diputados.

Hasta el momento, ha explicado, el grupo 'popular' ha presentado 17 preguntas parlamentarias con un denominador común, "la dejadez del PSOE con Málaga y su provincia". "Hemos preguntado, entre otros asuntos, por el abandono en las carreteras, si va a construir las desaladoras pendientes y si va a tomar medidas contra el colapso del Cercanías y la mejora de los servicios y conexiones ferroviarias en la provincia", ha enumerado.

En este punto, ha informado de que el PP ha registrado una iniciativa sobre la "alarmante situación, tal y como han denunciado los sindicatos, de los talleres de mantenimiento de trenes en Los Prados, en los que no hay ni piezas de repuesto". Igualmente, ha aludido a la propuesta realizada hace un lustro por De la Torre para evitar los atascos, la Vía Perimetral, "y que han ignorado".

También ha criticado el dirigente 'popular' que a pocos días de que finalice el año los ayuntamientos "no tienen ni la mínima noticia de cómo el Gobierno les va a compensar por la promesa que hizo Sánchez en la investidura acerca de la gratuidad del transporte para jóvenes y desempleados".

"Él invita y los demás pagan; en este caso los ayuntamientos, que siguen sin saber nada de la compensación tras la sentencia de la plusvalía ni la necesaria reforma de la financiación local que debe aprobarse a la vez que la financiación autonómica", ha incidido Bendodo.

Además, ha criticado que la única gestión que hace Sánchez sea la ideológica: "Gobierna para quienes le han votado, para los suyos; va a construir un muro y es un error. Uno se presenta a las elecciones por unas siglas, pero si gana tiene que gobernar para todos los ciudadanos, sea un alcalde, un presidente autonómico o un presidente nacional pero Sánchez solo gobierna para los de su lado del muro".

A juicio del vicesecretario popular, "la gestión de verdad, la que sirve para mejorar la vida de la gente no existe con Sánchez y las consecuencias las notan y padecen los ciudadanos, como la caótica situación de Renfe que en Málaga estamos sufriendo con un cúmulo de incidentes y descarrilamientos", lo que ha tachado de "muy preocupante".

Por ello, ha pedido al ministro de Fomento, Óscar Puente, "que deje de bloquear o insultar en las redes sociales y pase a la gestión, que se preocupe de los temas que afectan a los ciudadanos". Para Bendodo, "la brillante gestión del Ayuntamiento de Málaga o de una Junta de Andalucía que por fin cree en Málaga tiene que verse acompañada de la gestión del Gobierno de España".

Así, ha sostenido que les preocupa que España tenga un Gobierno "que está quebrando los principios que han sido pilares de nuestra democracia: la igualdad, la unidad, la separación de poderes, el respeto a las instituciones del Estado, etcétera". Un deterioro democrático, ha añadido el vicesecretario popular, que se explica cuando hay que defender "cuestiones tan básicas como la neutralidad de las instituciones, que no se insulte a los jueces y no haya comisiones de persecución judicial, que no haya homenajes a etarras, que no se permita que un partido como Bildu meta en sus listas a excondenados de la banda terrorista, etcétera".

FRANCISCO DE LA TORRE

Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de tener una visión metropolitana de los asuntos que afectan a los municipios y ha hecho hincapié en los foros de alcaldes para analizar problemas comunes respecto al agua, la movilidad, el suelo o los residuos y compartir soluciones.

En este sentido, ha incidido en la "cooperación leal de todas las administraciones" y ha reclamado más peso para el poder local. De la Torre ha alabado la cooperación con la actual Junta de Andalucía en materia de aguas, "donde se han hecho cosas y se seguirán haciendo"; además de en movilidad y ha insistido en que es "esencial el apoyo nacional también en estas cuestiones para resolver los problemas actuales".