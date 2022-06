Bendodo dice que solo hay "una pancarta" sobre bajar IVA de la luz: "Cuando pierden en votos es cuando bajan impuestos"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que del nuevo decreto anticrisis "de momento lo que hay es una pancarta que dice que el Gobierno quiere bajar el IVA de la luz del 10 al 5%"; una medida que ha relacionado con la mayoría absoluta 'popular' en Andalucía el pasado domingo. "Cuando pierde en votos el socialismo es cuando baja los impuestos, no cuando las familias están ahogadas", ha señalado.

En declaraciones a los periodistas tras presidir el Comité de Dirección del PP de Málaga, del que es presidente, ha señalado que su partido va a analizar "en profundidad" el decreto, del que "de momento lo que hay es una pancarta" sobre el IVA; "vamos a ver la letra pequeña de eso y a partir de ahí, tomaremos nuestra postura".

Bendodo ha señalado que "ha tenido que sacar el PP una mayoría incontestable, una mayoría absoluta en Andalucía para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baje el IVA de la luz del 10 al 5%, cuando hace dos semanas seguía diciendo que era una medida cosmética y cuando hace más cuatro meses que se lo estamos pidiendo a gritos todas las comunidades autónomas".

"Se muestra con esto que a Sánchez no le preocupa los españoles nada; cuando pierde en votos el socialismo es cuando baja los impuestos, no cuando las familias están ahogadas", ha reiterado, recordando que el PP envió una propuesta económica que contenía la bajada del IVA al 5% "y ni siquiera la leyó, la tiró a la papelera y ahora que pierde votos acepta esa bajada".

Para el dirigente 'popular', Sánchez es "un presidente del Gobierno que dedica el 50% de su tiempo a resistir y el otro 50% a la oposición con sus socios de gobierno, a apagar los incendios dentro de su gobierno", con lo que ha considerado que está "inhabilitado de facto".

Asimismo, ha apuntado que "un presidente al que le ciega la soberbia creo que no debe seguir siendo el presidente de todos los españoles", mientras que por contra ha defendido que al PP "sí le duele España y España no va bien ahora de la mano de este Gobierno que no se entienden ni entre ellos".