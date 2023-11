Bendodo culpa a Sánchez de que Europa "investigue la calidad democrática" de España

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de que Europa esté "investigando la calidad democrática" de España a causa de la ley de amnistía, porque "es un asunto preocupante y que está levantando alarma en Europa".

Bendodo, que ha asistido en Torremolinos (Málaga) a la entrega de los premios "Junt@s contra la Violencia de Género" del PP de Málaga, ha lamentado que, "en plena presidencia española de la UE", en vez de que España "se prestigie y sea reconocida por la labor que hace", este semestre culminará "con Europa poniendo el ojo en la calidad democrática de nuestro país".

"Europa nunca ha cuestionado la calidad democrática de Francia, Italia o Alemania, ha podido cuestionar la de Polonia o Hungría, y ahora también la de España", ha añadido el dirigente popular.

Ha recordado que, este miércoles, el comisario europeo de Justicia "dejó claro que va a seguir de cerca los pasos de Sánchez respecto a la amnistía" y ha calificado como "un retroceso brutal por culpa de este Gobierno" que se investigue la calidad democrática de España.

También ha resaltado la "paradoja" de que esto ocurra mientras España tiene la presidencia de turno europea, algo que le corresponde cada trece años y medio, y que otros países aprovechan "para prestigiarse, pero España ha perdido muchos puntos por impulsar una ley de amnistía a todas luces inconstitucional, inaceptable y difícil de tragar por los españoles".

Según Bendodo, Sánchez "está arrastrando el nombre de España por Europa", lo que tiene "una consecuencia reputacional y de imagen que perjudica a la marca del país, pero también consecuencias económicas, por la pérdida de inversiones internacionales o la posible congelación de fondos, como sufren Polonia o Hungría, por menoscabar sus principios democráticos".

"Sánchez ha llevado a España a esta situación por impulsar una ley de amnistía que él dijo que hacía en nombre de España, por el interés de los españoles y para potenciar la concordia en España", ha insistido.

Sin embargo, en el nuevo Gobierno hay ministros "que van a dar tardes de gloria", y por ejemplo el ministro de Transportes, Óscar Puente, "va a hablar muy poco de transportes y va a subir el pan cada vez que hable".

"Ayer, de forma torpe pero sincera, Puente dijo la verdad, que si no hicieran falta los siete votos de Junts no habrían impulsado la ley de amnistía. ¿A quién le hacemos caso? Yo me creo a Puente más que a Sánchez", ha dicho Bendodo.

Ha apuntado la "anomalía democrática" de que, habitualmente, el presidente del Gobierno tiene entre sus funciones disolver las Cortes y convocar elecciones, "pero en esta ocasión, el vicepresidente de facto, Puigdemont, es el que tiene la llave para convocar elecciones".

Para Bendodo, Europa no solo ha "puesto sus ojos para investigar la calidad democrática" por la ley de amnistía, sino porque España tiene un Tribunal Constitucional, "que debe ser independiente, con exministros y exasesores que han salido directamente de La Moncloa".

Ha resaltado que hay más calidad democrática "cuanto más separados estén los tres poderes", y ha asegurado que Sánchez "ha dicho alto y claro que va a controlar también el poder legislativo y el poder judicial".

En este sentido, ha criticado que nombre al ministro de la Presidencia, "que coordina al Gobierno, también ministro de Justicia, y también de Relaciones con la Cortes, para controlar el Congreso", lo que para Bendodo suponen "retrocesos en calidad democrática que Europa también ve".

Otro "paso más" es el anuncio del Gobierno de que nombrará otra vez al fiscal general del Estado, "pese al severo varapalo del Tribunal Supremo, que le acusó de desviación de poder por el ascenso de la anterior fiscal general, Dolores Delgado, que atravesó la puerta giratoria del Ministerio de Justicia a la Fiscalía". EFE

