Bendodo culpa a Sánchez de desmontar separación de poderes "tornillo a tornillo" y que UE cuestione calidad democrática

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está desmontando nuestra democracia y la separación de poderes tornillo a tornillo", refiriéndose no solo a la ley de amnistía, que ha llevado a que Europa "investigue ya nuestra calidad democrática"; sino también al nombramiento de la misma persona como ministro de Presidencia, de Justicia y Relaciones con las Cortes y a la confirmación del Fiscal General del Estado.

Bendodo, que ha participado en Torremolinos (Málaga) en la entrega de Premios 'Junt@s contra la Violencia de Género' del PP malagueño, ha señalado que "los decibelios de escándalo de Sánchez son altísimos y cada escándalo es más grave y tapa al anterior" y ha asegurado que "Europa está tomando nota", recordando que "nunca ha cuestionado la calidad democrática de países como Francia, Italia o Alemania y ha podido cuestionarla de países como Polonia o Hungría".

"Pero ahora también España es cuestionada por Europa por su calidad democrática", ha dicho Bendodo, quien se ha referido al debate en la Cámara europea este miércoles sobre la ley de amnistía, donde, ha señalado, "el comisario de Justicia, Didier Reynders, dejó claro que la Comisión Europea va a seguir muy de cerca todos los pasos que va a dar Sánchez respecto a la amnistía, porque es un asunto 'preocupante y que está levantando alarmas en Europa'".

"Es decir, Europa desde ayer investiga la calidad democrática de nuestro país y eso es un retroceso brutal por culpa de este Gobierno, por culpa de este presidente", ha lamentado Bendodo, quien ha recordado que España tiene aún la Presidencia de la Unión Europea, algo que, en su opinión, Sánchez "no se ha tomado en serio" y no ha aprovechado para que España "sea reconocida a nivel europeo de toda la labor que hace".

Para el dirigente 'popular', "España ha perdido muchos puntos con esta Presidencia española y desde ayer, más aún, cuando Europa confirma que va a investigar la calidad democrática de nuestro país por haber impulsado una ley de amnistía a todas luces inconstitucional, inaceptable y difícil de tragar por el conjunto de los españoles".

Asimismo, ha incidido en que Sánchez "lo que está haciendo desgraciadamente es arrastrar el nombre de España por Europa, con las consecuencias que todo esto puede acarrear", como la reputacional de imagen, "perjudica a nuestra marca de país"; pero también económicas, "con pérdidas de inversiones internacionales, como ya estamos sufriendo; con posibles castigos de congelación de fondos, como sufren Polonia o Hungría, por precisamente eso, menoscabar sus principios democráticos".

Bendodo ha considerado que Europa "ha puesto los ojos en investigar la calidad democrática de España no solo por una ley de amnistía incomprensible que Sánchez dijo que no se iba a producir", sino también porque, ha precisado, "tenemos un Tribunal Constitucional que debe ser independiente, con exministros y exasesores que han salido directamente de la Moncloa".

Ha criticado que en este Gobierno, "sin despeinarse Sánchez ha dicho claro y alto que él va a controlar todo, no solo el poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial", refiriéndose al nombramiento de Félix Bolaños ministro de Presidencia, "que coordina el Gobierno", también de Justicia y de Relaciones con las Cortes, "es decir, para controlar también el Congreso". "Son retrocesos en calidad democrática que evidentemente Europa también los ve y los mide", ha dicho.

"Y ahora, para colmo, un paso más, Sánchez siempre sube la apuesta", ha dicho Bendodo respecto a que el Gobierno haya dicho "ya que va a volver a nombrar otra vez al Fiscal General del Estado pese al severo varapalo del Tribunal Supremo que le acusa de desviación de poder por el ascenso de la anterior Fiscal General, Dolores Delgado", ha manifestado.

Bendodo ha considerado esto "un escándalo". "Y luego quieren que Europa no nos mire con recelo; pues claro que nos mira con recelo, por estas cosas. Es un recochineo puro", ha asegurado.

Asimismo, el coordinador general del PP ha augurado que "tenemos ministros que van a dar tardes de gloria" y ha aludido al ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien ha señalado que "va a hablar muy poco de transporte y de trenes, pese a los retrasos, y va a subir el pan cada vez que hable".

Así, se ha referido a sus manifestaciones de este miércoles cuando "de forma torpe pero de forma sincera, dijo la verdad, que si no les hicieran falta los siete votos de Junts, no hubieran impulsado la ley de amnistía". "Por tanto, eso que dijo Sánchez que era en nombre de España, por la convivencia de España, no era verdad", ha apuntado Bendodo, quien ha dicho que entre Sánchez y Puente "yo me creo a Puente, porque a Sánchez no lo cree nadie".

También ha señalado que "el independentismo ya dijo que esta legislatura duraría lo que dure la palabra de Sánchez y la palabra de Sánchez vale poquito, poquito", por lo que ha considerado posible que "la legislatura puede saltar por los aires en cualquier momento". Para Bendodo, "otra anomalía democrática" es que "su vicepresidente de facto, que es Puigdemont, es el que tiene la llave para convocar elecciones o no". "Cuando él diga, le retira el apoyo a Sánchez y volvemos a tener elecciones generales", ha dicho.