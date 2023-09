Bendodo: Con pinganillo o sin él, Sánchez debe decir si traga la amnistía y el referéndum

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que "con pinganillo o sin él, Sánchez debe decir si traga con la amnistía y el referéndum", al tiempo que se ha mostrado convencido de que "si los diputados del PSOE pudieran votar en libertad, otro gallo cantaría".

Bendodo ha hecho estas declaraciones antes de participar en la junta directiva autonómica del PP, junto con el president de la Generalitat y presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

El coordinador popular ha advertido que las "negociaciones de Sánchez bajo cuerda" podrían "abrir una puerta que no sabemos dónde nos va a llevar", porque "está dispuesto a tragar con todo, le da igual ocho que ochenta y su objetivo es sentarse otra vez en La Moncloa".

"En 44 años de democracia el partido que ha ganado las elecciones es el que ha gobernado, nosotros no estamos dispuestos a tragar con todo, a desgastar España como Sánchez. Lo que se decide en las próximas fechas es un Gobierno del PP en solitario para 'resetear' algunas normas y convocar elecciones en dos años o un gobierno de 24 partidos", ha insistido.

Sobre la convocatoria de una concentración el próximo domingo en Madrid contra las negociaciones abiertas con el independentismo catalán, Bendodo ha subrayado que "es un acto más del PP en el que Feijóo se dirigirá a los españoles para trasladarles las líneas básicas de lo que expondrá el martes en el Congreso, y es también un acto preventivo, en defensa de la igualdad de los españoles".

Por otra parte, ha criticado a Pedro Sánchez por la respuesta a la contestación interna. "Cuando uno se cree mejor que su partido, que el partido es él, pasa lo que pasa. Nos preocupa que el PSOE, que prestó gran servicio en democracia, no sea ni la mitad de lo que era. Un partido en el que quien levanta la voz es laminado", en alusión a Nicolás Redondo.

Por su parte Carlos Mazón ha mostrado el compromiso del PP valenciano con la convocatoria del próximo domingo en Madrid y ha remarcado su apoyo a Feijóo.

"Hoy me han preguntado si peligra su liderazgo en caso de no ser investido presidente. No sólo creo que no es así, sino que compruebo a diario cómo forja su liderazgo personal, que es lo contrario de lo que algunos quieren pensar", ha dicho.

"Cuando todo viene fenomenal, cuesta abajo, cuando eres beneficiario del péndulo, es fácil decir que eres líder, pero cuando tienes la matemática parlamentaria más endiablada de toda la historia, cuando los valores constitucionales están en tensión como nunca, cuando están más cerca los intentos de resquebrajar territorialmente España... sólo un líder sale de la trinchera y camina con determinación hacia su destino", ha afirmado Mazón.

"Sólo un líder -ha añadido- está dispuesto a enfrentarse a cualquier chantaje. Sin diálogo no hay democracia, pero sin Constitución tampoco".