Bendodo augura que Feijóo conseguirá lo mismo que Aznar, vencer a un presidente

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha augurado este sábado que Alberto Núñez Feijóo "va a conseguir lo que solo ha conseguido Aznar, ganar unas elecciones y llegar a la Moncloa venciendo al presidente del Gobierno", algo que "nadie más ha conseguido".

Bendodo, que ha participado junto a Aznar en un acto del PP en Málaga, ha asegurado que el expresidente es la "raíz" del partido, que "hoy gana las elecciones porque alguien levantaba su bandera en momentos más complicados, cuando el PP era más pequeñito".

"Le debemos a Aznar que el PP sea más grande", ha subrayado el dirigente popular, que ha lamentado que Zapatero sea "ahora la referencia de Sánchez", pese a que el primero "no se quedó corto en el daño que le hizo a España, pero el discípulo le ha superado".

Para Bendodo, "el sanchismo es mentir, y el origen del sanchismo es Zapatero, que fue el que empezó a mentir a los españoles".

Ha lamentado que Sánchez recupere como "avales" para su campaña "a Chaves y a Zapatero" y ha añadido que "cada uno elige las compañías que quiere".

También ha resaltado que hay "tres personas que dicen la verdad, Otegi, Rufián y Puigdemont", y los dos primeros han advertido a Sánchez de que si quiere seguir en el Gobierno "no le queda otra" que pactar con ellos "y el precio ahora será mucho más alto".

Por su parte, Puigdemont ha dicho que "enviados del Gobierno le ofrecieron el indulto a cambio de un tiempecito en la cárcel y nadie del Gobierno ha salido a desmentir esto, por tanto es verdad".

Se ha preguntado si tener como ministros a Colau, Rufián u Otegi será ese "precio más alto" y ha cuestionado a Sánchez "qué opina de que la presidenta de Navarra aplauda que la Guardia Civil de Tráfico salga de esa comunidad por la petición de Bildu".

Según Bendodo, el PP es "un partido de Estado, con capacidad de llegar a acuerdos", y por eso ha dado la Alcaldía de Barcelona al PSC "para que no gobiernen los independentistas", la de Vitoria al PSE "para que no gobiernen los herederos de ETA" y la presidencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa al PNV "para que no gobierne Bildu".

También ha alcanzado acuerdos con los regionalistas de Cantabria o con Coalición Canaria, porque el PP es "un partido transversal" en torno al cual "se configuran mayorías", y ha puesto como ejemplo además el Ayuntamiento malagueño de Manilva, con un acuerdo de PP, IU y Vox.

"Ahora aspiramos a la mayoría amplia y suficiente que necesita España y que le devuelva la normalidad democrática", para lo que es preciso "un Gobierno fuerte en solitario", según Bendodo, que ha advertido de que "no valen atajos para el cambio".