Bendodo asegura que el sanchismo "a Andalucía la ha dado por perdida"

El coordinador general del PP y candidato número uno al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha considerado que "el socialismo a Andalucía la ha dado por perdida" en las próximas elecciones del 23 de julio.

En un acto público en Alhaurín de la Torre (Málaga), junto al alcalde, Joaquín Villanova, Bendodo ha señalado que sorprende de esta campaña electoral que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, "no va a venir a Andalucía. Nadie del PSOE viene a Andalucía".

Ha recordado que en Andalucía viven ocho millones y medio de españoles, lo que es casi el 20% de la población del país, y elige 61 diputados al Congreso, apuntando que la comunidad andaluza era "el granero de votos del PSOE, aquí venían todos y las campañas electorales y las victorias del socialismo en España han basado en Andalucía siempre".

Pero ha considerado que "es una vergüenza que a la comunidad autónoma más grande de España, que elige 61 diputados, que ha sido el granero socialista de toda la vida, ahora Sánchez no venga. Es un insulto a los andaluces". Aunque también se ha planteado "si no es al revés", que los socialistas piensen que "cuanto más aparezca Sánchez menos votos tienen y si no viene, el PSOE puede sacar más votos".

Ha defendido que, por contra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado varias veces Andalucía en esta campaña y este viernes la cerrará por la mañana en Málaga capital y por la tarde en A Coruña. En España, "se vive y se percibe en la calle, que hay muchas ganas de cambio y de dejar atrás el sanchismo", ha sostenido Bendodo.

Ha criticado que Sánchez ha querido "desmotivar y desmovilizar a la gente" para no ir a votar, pero se ha mostrado convencido de que "los españoles ahora es cuando vamos a ir a votar todos en masa". Además, ha ironizado con que "cuanto más calor hace, más nos acordamos de Pedro Sánchez y más manía le cogemos porque nos ha convocado las elecciones".

Asimismo, Bendodo ha pedido a los más de 100.000 españoles que han solicitado el voto por correo y que no han recogido la documentación que acudan a las oficinas de Correos, cuyo horario se ha ampliado hasta este viernes a las 14.00 horas, para depositar su voto.

Ha incidido en que el domingo "hay que elegir si el próximo presidente del Gobierno es Feijóo, que lo va a ser, y si lo es solo o condicionado, si para el cambio cogemos la línea recta o cogemos el camino con curvas".

Además, ha vuelto a pedir a los ciudadanos "que hagamos un Juanma Moreno y le demos a Feijóo una mayoría amplia, una mayoría que le permita gobernar en solitario", al tiempo que ha reclamado que Málaga contribuya a la victoria del PP en España "y que veamos a Jacobo (Florido), número 6 de la candidatura, en el Congreso porque eso significa que sacaremos un buen resultado".

"El cambio es urgente y es necesario que se produzca y solo lo puede hacer el PP", ha apuntado Bendodo, quien ha destacado el "magnífico" trabajo que lleva a cabo Joaquín Villanova en Alhaurín de la Torre, donde el pasado 28 de mayo revalidó su mayoría absoluta, ampliando el número de concejales y la diferencia con el resto de partidos políticos.

Alhaurín de la Torre es también, ha dicho Bendodo, "símbolo del abandono del Gobierno de Sánchez, del abandono a la provincia de Málaga" y ha resaltado que si Málaga se sale del mapa es gracias a la gestión de alcaldes del PP, a la gestión del PP en la Diputación y de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía".

Entre los proyectos "abandonados" por el Gobierno de Sánchez y que beneficiarían a Alhaurín de la Torre ha citado la obra del acceso norte al aeropuerto, "que Mariano Rajoy dejó adjudicada y que los socialistas no han hecho nada más que romper el contrato"; el desdoblamiento del acceso desde la hiperronda, "que ha asumido la Junta, pero que no era una obra suya"; o las "imprescindibles obras hidráulicas".