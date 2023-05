Bendodo acusa a Sánchez de "sectario" y de "no invertir donde no gobierna"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado en Salamanca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE, "como partido sectario que es", de "no invertir donde no gobierna".

"Sánchez y el PSOE, como partido sectario que es, no invierte donde no gobierna y se dedica a castigar a Salamanca y a Castilla y León", ha dicho en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, donde ha puesto como ejemplo que el líder del Ejecutivo "mira de lado" el proyecto del 'Puerto Seco' que se sitúa en el Corredor Atlántico, a la altura de Salamanca, y que pretende conectar la entrada de mercancías a través de los puertos portugueses con el resto de Europa, además de ser conexión con la Ruta de la Plata y ubicarse a 200 kilómetros de Madrid.

Bendodo ha hecho referencia a este proyecto en compañía del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del líder provincial de los populares salmantinos y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Carlos García Carbayo.

En esta cita, antes de pasear por la ciudad, el coordinador general del PP ha insistido, en referencia a Sánchez y a las acusaciones de "no invertir donde no gobierna", que "un presidente del Gobierno se presenta a las elecciones por un partido pero, cuando es presidente del Gobierno, tiene que entender que es el presidente del Gobierno de todos los españoles", además de reseñar que Renfe no ha recuperado la cuarta frecuencia de conexión del tren Alvia que une Salamanca con Madrid, que se retiró con la pandemia y que no se ha vuelto a ofrecer a los usuarios.

Asimismo, Bendodo ha criticado que Pedro Sánchez haya presentado en las últimas semanas "anuncios" como la construcción de viviendas cuando durante el mandado "ha hecho cero viviendas", por lo que ha augurado que se trata de "anuncios huecos que no llegan a nada".

Igualmente, ha lamentado que estos mensajes del líder del Ejecutivo de que "ahora llega todo" los haya efectuado en "mítines de fin de semana" del PSOE, que luego ha procedido a llevarlos al Consejo de Ministros.

Por otra parte, Bendodo ha aprovechado la presencia ante los medios para defender la gestión realizada en los últimos años por el PP en la ciudad de Salamanca, donde ha intervenido ante los medios y donde ha resaltado la "muy buena gestión" de García Carbayo.

También, ha asegurado que Castilla y León es "referente nacional" tanto en "la atención a la dependencia, la atención a las personas mayores y la atención a personas necesitadas" como en "bajada de impuestos" frente al modelo del PSOE, que, según sus palabras, ofrece "infierno fiscal".