Bendodo acusa a Sánchez de retrasar el acuerdo con Bildu en Navarra tras las elecciones

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes a Pedro Sánchez que "hable claro y no engañe a los españoles" y le ha preguntado "por qué retrasa el acuerdo de gobierno en Navarra con Bildu" hasta después de las elecciones generales del 23 de julio.

Bendodo, que encabeza la candidatura del PP al Congreso por Málaga, ha acusado a Sánchez en un acto de este partido de dar "una patada al balón hacia adelante para llegar a un acuerdo en Navarra después de las elecciones".

Ha añadido que "Bildu dice la verdad y Esquerra también, y han dicho a Sánchez que, si quiere ser otra vez presidente del Gobierno, debe pactar con ellos y esta vez el precio es más alto".

Por ello, a Sánchez "solo le queda reeditar el Gobierno Frankenstein", una denominación "que no la puso el PP, la puso Rubalcaba".

Según el dirigente popular, los socialistas "han pedido quinientos debates", y han planteado que sean "a cuatro", pero el PP ha "dicho que no", porque "si ellos dicen que esto es una política de bloques, Sánchez con Sumar solo no llega, no le da, y ninguna encuesta lo dice".

"Su única opción es sumar con Bildu, Esquerra y el PNV, y por tanto el debate debe ser a ocho", según Bendodo, que ha agregado que el hecho de que participe Vox o no les "da igual", porque el PP quiere "una mayoría amplia para gobernar en solitario".

Ha advertido de que "la gente que quiere el cambio en España es mucha", pero "solo deben votar al PP", y si quieren que Feijóo sea el presidente deben votar a este partido, porque "el PP no tiene sucedáneos".

Sobre el "sanchismo", ha asegurado que consiste en "hacer maldades, manipular y mentir, eso que dicen ahora que es cambiar de opinión".

"Cuando decimos que queremos derogar el sanchismo, significa derogar los follones internos del Gobierno, la soberbia del Gobierno, la desprotección del Estado con la eliminación de la sedición y la malversación y las alianzas con los herederos de ETA", ha resaltado.

También supone "derogar la ley del solo sí es sí", que supone "el mayor ataque" contra la seguridad de la mujer, ha dicho Bendodo, que ha añadido que no sabe "cómo tienen la cara tan dura de hablar de la protección de las mujeres" cuando esta ley "ha sacado a la calle a 120 violadores y 1.200 han visto reducidas sus condenas".