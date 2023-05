Bendodo acusa a Sánchez de convertir el 28M en unas elecciones generales

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "meter el debate nacional en todos los temas y en todas las casas" convirtiendo el 28 de mayo en una elecciones generales.

Durante un acto en Huelva para apoyar a la candidata del PP a la alcaldía, Pilar Miranda, el dirigente popular ha denunciado además que el también secretario general del PSOE esté "recurriendo a la mentira" para "arañar unos cuantos de votos en Andalucía", en referencia a la polémica proposición de ley para la reordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana que tramita el Parlamento de Andalucía.

Esto denota, ha señalado, "que ese presidente ya se ha ido; cuando un presidente está pensando en cómo pasar a la historia, es que ya se ha ido", ha remachado.

"Este presidente no dice la verdad ni al médico", ha enfatizado tras recordar que Sánchez dijo que "no podría dormir si tuviera que pactar con Pablo Iglesias y con Podemos", pero "a los diez minutos pactó con ellos", o que "iba a defender la unidad de España", pero "ha eliminado el delito de sedición y lo que hicieron los golpistas catalanes no es delito".

Tras sostener que Pedro Sánchez es el presidente que "más daño ha hecho en la historia de la democracia a las mujeres y a los menores con la ley nefasta del solo sí es sí", ha señalado que "ha tenido que venir el presidente Feijóo y el PP para empezar a gobernar desde la oposición, y con su voto y el de los diputados y senadores modificar la ley chapuza y parar la sangría".

"Esa es la realidad y a la hora de votar el próximo 28 de mayo estas cosas hay que pensarlas. Porque tenemos elecciones municipales en Andalucía, pero también son unas elecciones generales, ya que Sánchez ha metido el debate nacional en todos los temas", ha insistido.