Beltrán (PP): La moción en Castilla y Léon no conseguirá derrocar al Gobierno

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado al Gobierno central de intentar "desestabilizar" a ejecutivos en distintas autonomías y ha vaticinado que la moción de censura que se debatirá el lunes en Castilla y León "no conseguirá derrocar" a la Junta.

En la clausura del XII Congreso provincial extraordinario del PP de Ávila, a la que ha asistido el presidente del PP y de la Junta en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, Beltrán ha puesto el Ejecutivo autonómico como "ejemplo de compromiso y trabajo efectivo", al mismo tiempo que ha reprochado la intención de tratar de "tumbar a un Gobierno que funciona" con la moción de censura.

"No lo van a conseguir, como no lo consiguieron en Murcia y Madrid", ha augurado Beltrán, que ha insistido en que "esta semana, mientras el Gobierno y todo el PSOE trataban de desestabilizar gobiernos autonómicos en plena pandemia, incluido el de Castilla y León, Fernández Mañueco denunciaba que el Ejecutivo está recortando fondos para autónomos, empresas y pymes de esta región".

Ha criticado que "mientras el Gobierno de Castilla y León se implica y se parte la cara por la gente, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, busca tumbar a un Ejecutivo que funciona y que está centrado principalmente en salvar vidas y en salvar empleos".

Se ha referido a la moción de censura del lunes como "un nuevo intento de derrocar gobiernos, con el único objetivo de desestabilizar al Partido Popular", algo que "no van a conseguir, como no lo consiguieron en Murcia y como no lo consiguieron en Madrid".

Ana Beltrán ha sostenido que "marzo de 2021 será recordado como el mes en el que el Partido Socialista perdió sus principios y aprovechó una pandemia para amasar poder a costa de la gente", a partir de "un ataque coordinado a diferentes gobiernos del Partido Popular".

Esas "mociones de la vergüenza han puesto en alerta a todos los demócratas" y han provocado "una ola de ilusión que llevará más pronto que tarde a Pablo Casado a la Moncloa para poder recuperar a España en el lugar que se merece".

