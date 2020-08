Beltrán critica la "poca vergüenza" de Serra por su "barbaridad" sobre Casado

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha criticado esta tarde la "poca vergüenza" de la coportavoz de Podemos, Isa Serra, por decir que si se investigase igual a los populares que a su partido "Casado estaría en la cárcel", una afirmación que ha calificado de "barbaridad".

En una entrevista en EsRadio, Beltrán ha reaccionado a este declaraciones de Serra, quien ha contestado de esta forma, refiriéndose al líder del PP, Pablo Casado, cuando los periodistas le han preguntado por las investigaciones judiciales a su partido.

"Me parece una barbaridad propia de quien no me merece ningún respeto político", ha dicho Beltrán, tras cuestionar la credibilidad de Podemos por haberse convertido en "la peor de las castas" y asegurar que es el partido "más incongruente e incoherente de toda la historia de la democracia".

Además, ha reprochado que Serra "lanza la piedra y esconde la mano" por hacer esas acusaciones sobre el líder del PP sin decir las causas concretas ni tener pruebas, mientras que su partido tiene muy poco que decir ante "todos los indicios que hay" de financiación ilegal.

A su juicio, Podemos es un partido "absolutamente en declive" y sus líderes están "denostados" por la sociedad porque predican lo contrario de lo que ejercen.

Beltrán ha lamentado que esta formación que nació llevando detrás un movimiento social importante haya "engañado" a todos los que creyeron en este proyecto "de buena fe" y ha dirigido sus críticas contra el secretario general del partido, Pablo Iglesias.

Un líder que "decía que se sentía orgulloso de vivir en un barrio más humilde y luego ya sabemos la vivienda que se ha comprado", ha destacado Beltrán sobre Iglesias, además de que "lleva a gala la defensa de las mujeres y, por otro lado, dice que a una periodista la azotaría hasta sangrar". EFE