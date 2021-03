Beltrán (PP) afirma que el PSOE "no conseguirá derrocar" al PP en la Junta de Castilla y León

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado que el PSOE "no va a conseguir derrocar" al PP de la Junta de Castilla y León con la moción de censura que se debatirá el lunes en las Cortes.

Ante el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el congreso de los populares abulenses, ha afirmado que "no lo van a conseguir, como no lo consiguieron en Murcia y como no lo consiguieron en Madrid".

"Marzo de 2021 será recordado como el mes en el que el Partido Socialista perdió sus principios y aprovechó una pandemia para amasar poder a costa de la gente", ha dicho, para hablar de un "ataque coordinado a diferentes gobiernos del Partido Popular, tanto en Murcia como en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León".

"Esas mociones de la vergüenza han puesto en alerta a todos los demócratas y han provocado una ola de ilusión", ha afirmado, para luego hablar de las elecciones en Madrid.

Según Beltrán, "una ola de ilusión llevará más pronto que tarde a Pablo Casado a La Moncloa para poder recuperar a España, el lugar que se merece", pero antes el PP ganará en mayo el 4 de mayo.

Ese día "no está en juego solo un gobierno, está en juego la libertad", porque se va a "elegir entre Isabel Díaz Ayuso o permitir que la izquierda se una para arrebatar la Comunidad de Madrid a todos los madrileños".

"Nuestra compañera Isabel y el Partido Popular nos hemos convertido en enemigos de los que buscan imponer a los españoles, su radicalidad, su desprecio por la libertad individual y sus ataques a la legalidad", ha afirmado, porque "quieren ver a Madrid sometida y han decidido iniciar una vez más una campaña de injurias y calumnias contra Díaz Ayuso".

"Lo que a Sánchez e Iglesias les molesta de verdad es que una mujer del Partido Popular sea hoy el ejemplo de buena gestión y de liderazgo que ellos ni de lejos están consiguiendo como vicepresidente y como presidente del Gobierno de España", ha zanjado.