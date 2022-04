Bellver (PP) sobre el caso Azud: "Siempre he actuado correctamente"

El vicepresidente segundo de Les Corts Valencianes, Jorge Bellver (PP), sobre quien la jueza del caso Azud ha pedido a la Cámara que certifique su condición de diputado, ha asegurado este miércoles que puede garantizar que siempre ha actuado "correctamente" en su extensa vida política.

"Jamás he actuado en contra de los intereses y del bien público, y estoy seguro de que así se demostrará finalmente", ha afirmado Bellver a los medios de comunicación tras conocerse que su nombre figura en el sumario que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato del PP.

El que fuera concejal de Urbanismo de Valencia bajo el mandato de Rita Barberá ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación oficial de Les Corts ni de ningún juzgado, por lo que no puede hacer valoraciones de lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre el contenido del sumario del caso.

No obstante, Bellver ha insistido en que está "muy satisfecho" de la "correcta actuación" que ha caracterizado toda su vida política a lo largo de todos los años en los que se ha dedicado "al servicio público", algo que, según ha dicho, ha hecho con orgullo.

"Que se ponga en cuestión esa dedicación al servicio público a lo largo de lo que ya creo que puedo decir que es toda mi vida, claro, me duele mucho", ha confesado Bellver, quien ha insistido en que hasta que no se le comunique qué es lo que se le imputa no se puede pronunciar al respecto.

Sobre la petición de algunos partidos de que dimita -como Ciudadanos-, el vicepresidente segundo de Les Corts ha calificado de "curioso" que lo hagan sin tener en consideración la presunción de inocencia y además sea por parte de quienes no piden la dimisión "para sus cargos imputados", lo que a su juicio es "incoherente".