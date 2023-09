Bélgica.- Paralizada la instrucción del Qatargate tras alegar Kaili que se violó su inmunidad durante la investigación

La Justicia belga ha aplazado a 2024 la instrucción del supuesto caso de sobornos de Qatar y Marruecos en el Parlamento Europeo que tiene como protagonista a la exvicepresidenta cesada Eva Kaili, después de que su defensa haya alegado que su inmunidad parlamentaria fue violada durante la investigación policial.

Según informa la televisión pública flamenca VRT, el tribunal que investiga el Qatargate ha decidido posponer a mayo de 2024 la próxima vista después de que los abogados de la eurodiputada griega hayan presentado un recurso sobre la regularidad del proceso. En su apelación alegan que la justicia belga no actúo con todas las garantías y que la inmunidad parlamentaria de Kaili fue violada.

La defensa se basa en una supuesta investigación que comenzó en junio de 2022 --Kaili fue detenida en diciembre de ese año-- en la que se instalaron "micrófonos y se espió" a la eurodiputada sin pedir la retirada de su inmunidad como eurodiputada. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo está imputada por los delitos de corrupción, blanqueo y participación en organización criminal.

En este sentido, el abogado Sven Mary sostiene que la Fiscalía belga no pidió este paso a la Eurocámara "a pesar de que es una de las condiciones básicas para procesar a un miembro del Parlamento Europeo" y asegura que no se trata de "un caso de ser sorprendido in fraganti" ya que había estaba en marcha esa investigación, recoge VRT.

La Policía belga se incautó de 1,5 millones de euros en efectivo durante los registros de los domicilios del exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri y Kaili, quien permaneció en prisión preventiva hasta el pasado abril.

La política helena fue cesada como vicepresidenta de la Eurocámara por su implicación en la trama de sobornos de Qatar y Marruecos a los pocos días de estallar el escándalo, aunque sigue conservando su escaño como eurodiputada.