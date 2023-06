Bélgica.- La Fiscalía belga pide la condena de Salah Abdeslam como coautor de los atentados de Bruselas

La Fiscalía belga ha solicitado este miércoles que Salah Abdeslam, considerado el único superviviente de los atentados de París en noviembre de 2015, sea condenado también como "coautor" de los ataques perpetrados en Bruselas en marzo del año siguiente, ya que considera que prestó ayuda a la célula los cometió.

Abdeslam fue detenido el 18 de marzo de 2016 en la capital belga, tres días antes de los atentados, y el Ministerio Público considera que en los meses previos entabló un contacto más que suficiente para contribuir a que los autores materiales de los atentados finalmente los llevasen a cabo.

La fiscal Paule Somers considera que Abdeslam alentó a estas personas, con las que convivió durante meses, a pasar a la acción y a seguir la doctrina fijada por el grupo Estado Islámico, informa la cadena RTBF. "Él mismo quería vengar la muerte de su hermano Brahim", fallecido en los atentados de París.

En este sentido, Somers no ve a Abdeslam como "un simple testigo pasivo de los preparativos". Entiende, además, que aunque pudiese no conocer los objetivos finales del ataque --el aeropuerto y el metro--, esto no le exime de responsabilidad, ni tampoco el hecho de que estuviese ya en prisión.

La Justicia francesa ya condenó a Salah Abdeslam el año pasado por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que dejaron un total de 130 muertos, en su mayoría tiroteados en la sala Bataclan.