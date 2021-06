Belarra: No renunciaremos a ninguna de las medidas que firmamos con el PSOE

La nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a Podemos a trabajar "con humildad" pero sin dejar de "empujar al cambio" y ha asegurado que no renunciarán a "ninguna de las medidas" que firmaron con el PSOE en el acuerdo de Gobierno y tampoco a ninguno de sus objetivos políticos.

Belarra protagoniza este viernes su primer Consejo Ciudadano Estatal, tras relevar a Pablo Iglesias, y se espera que dé a conocer la nueva dirección, una ejecutiva que buscará dejar atrás el hiperliderazgo para apostar por la coralidad y la feminización.

En su discurso, retransmitido en abierto, ha llamado a los suyos a trabajar para que "se cumpla hasta la última letra del acuerdo de Gobierno" y como políticas prioritarias ha señalado la necesidad de reducir la factura de la luz, aprobar una ley de vivienda que limite el precio del alquiler, derogar la reforma laboral del PP y la ley mordaza, o aprobar la ley trans.

Y ha marcado tres retos: estar preparados para lograr políticas expansivas y justicia fiscal en la negociación de los presupuestos generales de 2022, que será "larga y difícil", ganar poder territorial con candidaturas fuertes en las elecciones autonómicas y locales de 2023, cuidando la alianza con IU y con "fuerzas hermanas territoriales" y ser la fuerza que lidere el Gobierno.

"Estar en el Gobierno no significa tener el poder", ha admitido Belarra ante los suyos y ha llamado por ello a reconocer "la frustración" que les produce "que las cosas no salgan a la primera", al tiempo que ha abogado por no "resignarse" pero sí "asumir límites para seguir trabajando".

"Las cosas cambian lentamente", ha reconocido, al tiempo que ha llamado a explicar la correlación de fuerzas en el seno del Ejecutivo, donde Podemos está en minoría-.

Y ha apelado repetidamente a la humildad, en la que ha enmarcado también la decisión de Pablo Iglesias, que "nunca antes" nadie había tomado, de abandonar un partido y hasta un Gobierno para "enfrentarse a la derecha y a la ultraderecha" y también su paso en el partido "desde la convicción de que otras personas podían aportar más que el mismo".

"Con ese acto, Pablo Iglesias vuelve a demostrarnos que el proyecto de Podemos es ser siempre humildes y no dejar de trabajar por el bien común", ha incidido Belarra.

Además, ha señalado que se vive una "alerta machista", que ha vinculado con el fin de las restricciones sanitarias y "sobre todo" con el discurso que niega la violencia de género y busca convertirla en un asunto de nuevo "privado e íntimo". "No lo vamos a permitir", ha recalcado.