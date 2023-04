Belarra reivindica el trabajo de Podemos frente a quienes "se ponen medallas"

La ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado este sábado, frente a quienes "van a ponerse la medalla", el trabajo de la parte morada del Gobierno para sacar adelante la ley de vivienda, con la que "gana la gente y pierde la banca, los fondos buitre y los especuladores".

En un acto de Podemos en Zaragoza, Belarra ha insistido en que la ley nunca habría sido posible sin el "empuje de Podemos" en el Gobierno y ha pedido a los presentes que no se dejen engañar por quienes van a atribuirse "por electoralismo" el mérito de que la norma vea por fin la luz gracias al acuerdo "histórico" alcanzado con ERC y EH Bildu para aprobarla en el Congreso.

"Hoy gana la gente, gana la ciudadanía y pierde Blackstone, los fondos buitre, la banca, los especuladores que llevan décadas jugando al monopoly con los alquileres y las hipotecas de nuestra gente. Para eso es la ley, para recordarles alto y claro que las casas son para vivir, no para especular", ha agregado.

La ministra de Asuntos Sociales ha resaltado que la ley va a permitir regular los precios del alquiler, proteger a la gente frente a los desahucios, ampliar el parque público de vivienda en alquiler y hará que los inquilinos ya no tengan que pagar a la inmobiliaria.

La ley servirá además, ha dicho, para poner frente al espejo al Partido Popular, que tendrá que explicar "por qué en Valencia, en Palma o en Aragón los precios del alquiler se contienen o bajan y por qué en Madrid no paran de subir, ahogando a los inquilinos y a las inquilinas".

Belarra ha vuelto a arremeter en su discurso contra Juan Roig, Ana Patricia Botín, Rafael del Pino o Antonio Garamendi, que representan a las "élites que llevan muchísimo tiempo en España apoltronadas, sin hacer nada más que vivir del cuento frente a la gente humilde".

No ha evitado tampoco las críticas a sus socios del Gobierno y ha defendido la valentía de Podemos, "una fuerza política que no se calla" y que pregunta si se acabarán viendo militares combatiendo en Ucrania, al tiempo que no abandona a sus "hermanos y hermanas saharauis, por mucho que el Partido Socialista se arrodille ante el Reino de Marruecos".

Tampoco han faltado las críticas a los medios de comunicación que quieren ver a Podemos "desaparecido" y hundido, un titular que se viene repitiendo como un mantra, ha dicho, desde hace casi diez años y pese al cual la formación morada entró en el Parlamento y ahora forma parte del actual Gobierno de coalición.