Belarra: El PSOE lleva décadas en el pelotazo de vivienda y la especulación

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que el PSOE lleva décadas formando parte del consenso político "del pelotazo en la vivienda, de la especulación, de que los precios nunca van a bajar", y si la Ley de Vivienda se ha aprobado, ha sido gracias a la presión de su partido.

"Jamás ha habido una ley de vivienda cuando el PSOE ha gobernado en solitario", esta es la primera en la historia de España y "en Podemos estamos muy orgullosos de haberla logrado", ha destacado Belarra este domingo en un acto de su partido en Las Palmas de Gran Canaria.

En su opinión, "el PSOE es una fuerza esencialmente conservadora, conserva lo que hay, hace algunos retoques, pero no transforma ni hace cambios estructurales".

Para Belarra, "la vivienda ha sido el gran negocio español" y no hay nada que distinga más a las personas que el hecho de que económicamente puedan acceder o no a una, de manera que existe una gran distancia "entre los rentistas y los que no pueden pagar un alquiler".

Considera que "el alquiler es una bomba de extracción de ingresos a las clases trabajadoras" y esa situación debe cambiar.

Por eso cree necesario que Podemos logre un buen resultado en las próximas elecciones, porque, según Belarra, solo sus representantes velarán porque la Ley de Vivienda se cumpla.

"La única manera de que se regulen los precios del alquiler y los pisos turísticos será que Podemos forme parte del Gobierno", ha asegurado su líder.

"Podemos tiene valentía para soportar el acoso y la presión mediática para defender los cambios", ha dicho, "no tenemos miedo, avanzamos sin miedo y conquistamos derechos".

Además de ser la única fuerza transformadora, "no pactaremos con la derecha", ha asegurado la líder de Podemos.

A su juicio, "el objetivo de esta campaña electoral es que Podemos desaparezca", porque logra lo que otros consideran imposible, "necesitan que desaparezcamos, pero nos pusimos en pie y no nos vamos a volver a arrodillar".

Belarra se ha referido también al PP, "son la peor derecha de Europa, son golpistas", como han demostrado en su intento de controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial "para proteger a los corruptos".

Y ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, "cuya única intención al reformar la Ley del Solo sí es sí es romper el Gobierno".