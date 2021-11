Belarra pide "responsabilidad" a las CCAA porque la evaluación no es lo único relacionado con el éxito educativo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido "responsabilidad" a las administraciones públicas, "especialmente" las autonómicas, de cara al nuevo decreto nacional sobre evaluación, toda vez que el evaluativo "no es el único elemento que tiene que ver con el éxito del sistema educativo".

"Al revés, tenemos que apostar por la bajada de las ratios, porque las niñas y niños y los jóvenes tengan los apoyos necesarios para poder tener una carrera educativa exitosa", ha añadido Belarra, quien ha subrayado que esto "se hace poniendo más profesores y profesoras, se hace apostando por la escuela pública, se hace apostando por las escuelas infantiles".

Así, a preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa en Mérida sobre críticas vertidas por el PP al decreto sobre evaluación educativa aprobado este pasado martes en Consejo de Ministros, ha destacado que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo "muy importante" para "revertir" la situación que había generado la LOMCE y que estaba generando "consecuencias nefastas" para el sistema educativo, y ha considerado una "buena noticia" el citado decreto.

En concreto, ha subrayado que este decreto es una "buena noticia" porque "realmente pone el foco en apoyar a los estudiantes, en eliminar todas las barreras que se les estaba poniendo para que las personas y especialmente los y las jóvenes puedan desarrollar en plenitud su carrera educativa".

"En lo que nos tenemos que concentrar, y es el mensaje que quiero mandar a todas las administraciones públicas, especialmente las autonómicas que son las que tienen muchas competencias en materia de educación, y es que la evaluación no es el único elemento que tiene que ver con el éxito del sistema educativo", ha incidido.

"Al revés, tenemos que apostar por la bajada de las ratios, porque las niñas y niños y los jóvenes tengan los apoyos necesarios para poder tener una carrera educativa exitosa... y eso se hace poniendo más profesores y profesoras, se hace apostando por la escuela pública, se hace apostando por las escuelas infantiles como hicimos ayer en el Consejo de Ministros", ha añadido a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la firma de Mérida de un convenio con la Junta de Extremadura sobre dependencia enmarcado en el Plan de Recuperación.

En esta línea, ha pedido "responsabilidad" a todas las administraciones públicas para lograr reducir una tasa de abandono escolar que España" no se puede permitir", y para de ese modo ponérselo "fácil" a los estudiantes que tienen las situaciones "más complicadas", como los que "no tienen conexión a Internet y no pueden hacer los deberes por ello" o "los niños y niñas que tienen que irse pronto a la cama porque sus padres no pueden poner la calefacción".

Ha defendido al respecto la importancia de trabajar par a que "todos esos niños con los entornos más desfavorecidos encuentren en las administraciones públicas personas y equipos que realmente les ayuden a tener una carrera, una trayectoria educativa exitosa".