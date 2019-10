Belarra pide "fuerza suficiente" para que Podemos esté en el Gobierno ante la coalición del PSOE con la derecha

La portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU en el Congreso y diputada por Navarra, Ione Belarra, ha pedido este martes a la gente "fuerza suficiente" para que la formación morada esté en el Gobierno tras las elecciones del próximo 10 de noviembre, frente a la "gran coalición" que está preparando el PSOE con la derecha.

Así se ha pronunciado Belarra momentos antes de participar en un acto público en Toledo junto a los candidatos de Unidas Podemos-IU al Congreso por Toledo, Teresa Arévalo y Daniel Velasco, donde ha aprovechado para pedirle al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que responda a la pregunta que le hizo este lunes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y aclare si va a pactar con PP y con Cs.

"Teniendo en cuenta que a las varias propuestas que les hicimos en el verano nos respondieron en apenas cuatro horas y a la última en dos minutos, me sorprende que todavía no le haya contestado a Iglesias sobre si va a pactar o no", ha manifestado, para añadir que esa "gran coalición va a afrontar la próxima crisis económica haciendo los recortes "otra vez por abajo".

CARGAR SOBRE LAS ESPALDAS DE LA GENTE

En este sentido, ha lamentado que va a cargar sobre las espaldas de la gente que mas sufrió en la anterior crisis económica los esfuerzos que va a haber que hacer. "Nosotros pensamos que esa crisis económica hay que asumirla eliminando los privilegios de los de arriba, como el 72 por ciento de personas más que tienen más de 50 millones de euros en España y que tienen que arrimar el hombro para que todo el mundo viva un poquito mejor", ha agregado.

Preguntada por si su formación volverá a negociar con el PSOE tras las elecciones, Belarra ha señalado que el "problema fundamental" de que no haya habido acuerdo es que el PSOE no se quiere comprometer ni con la derogación de la reforma laboral de 2008, ni con la limitación de las "subidas abusivas" del precio del alquiler, ni con las medidas que de verdad permiten asumir los grandes retos que tiene delante el país.

"Ellos mismos dijeron, en las negociaciones en las que estuve participando, que nosotros somos inquietantes para la CEOE. El problema de las negociaciones es que, como bien dijo Pedro Sánchez, no podría dormir por las noches si hubiera ministros y ministras de Unidas Podemos porque seguramente la señora Botín le llamaría por las noches y no le dejaría dormir", ha argumentado.

"Lo que hemos aprendido en estos meses es que nosotras solo vamos a llegar al Gobierno si la gente nos lleva allí", ha dicho, para agregar que "nunca" las empresas del IBEX van a permitir que Podemos esté en el Gobierno. "Solo vamos poder llegar si la gente nos da la fuerza suficiente el próximo 10 de noviembre para que no tengamos que ser obviables y podamos estar allí".

UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL

De su lado, Teresa Arévalo ha explicado que el encuentro que han celebrado en Toledo se lleva a cabo con la gente porque la formación morada quiere contarles que de aquí al 10 de noviembre hay que hacerse una pregunta fundamental: "Cómo va a afrontar España la crisis que se viene y el futuro".

En la misma línea, Daniel Velasco ha apuntado que estos actos son "fórmulas" para que la gente se entere de lo que está ocurriendo. "Tenemos que desenmascarar al PSOE, que unas veces se viste de rojo, en plena campaña electoral, y luego cuando tiene que hacer política se viste de naranja".