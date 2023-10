Belarra insiste en atribuir a Israel el ataque al hospital de Gaza: es la "única fuerza" capaz de atacar con misiles

La ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en atribuir a Israel el ataque al hospital de Gaza que se saldó con medio millar de muertos, alegando que periodistas y personas de prestigio en la zona observan que "la única fuerza militar con capacidad para hacer eso", porque "fue atacado con misiles".

Así ha respondido este jueves en una entrevista en La2 y Ràdio4 de RTVE Cataluña, recogida por Europa Press, a la pregunta de si tiene pruebas de que Israel sea el culpable del ataque.

Dicho esto, Belarra ha vuelto a reclamar a los medios de comunicación "hacer más y comprobar cuál es la versión correcta", porque, a su juicio, no se está investigando a fondo por la "unanimidad mediática absoluta" que existe de "respaldo" a Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que la explosión en el hospital de Al Ahli, ubicado en el norte de la Franja de Gaza, ha sido provocada por una misil fallido lanzado por Yihad Islámica, organización terrorista que secundó la ofensiva de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre.

También Estados Unidos concluye que Israel no es responsable de la explosión tras examinar distintas pruebas. "Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros", aseguró el presidente estadounidense, Joe Biden, al llegar este miércoles a Israel.

Por el contrario, Egipto, Turquía, Jordania, Arabia Saudí y las autoridades palestinas han señalado a Israel como responsable del bombardeo y lo consideran una violación del Derecho Humanitario.