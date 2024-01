Belarra: El Gobierno está cada vez más cerca de meter a España en una guerra contra Yemen

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido una vez más el "fin del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina" y ha destacado que la movilización de hoy se celebra en un momento en el que el Gobierno de España está más cerca de involucrarnos en una guerra contra Yemen.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios poco antes de que comenzase la manifestación, convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, "por el fin del genocicidio contra el pueblo palestino, el fin del comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel", que recorre Madrid desde Atocha a Cibeles.

Belarra ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer lo contrario de lo que la ciudadanía del país quiere porque España "es el país del no a la guerra".

Nunca antes, ha dicho Belarra, había habido un "abismo tan profundo entre lo que quiere la gente de nuestro país y lo que está haciendo el Gobierno", que se está involucrando en una guerra contra Yemen para "ponerse del lado del Estado genocida de Israel".

"Nos van a encontrar claramente enfrente, haciendo oposición en la calle y también en el Parlamento y exigimos al Gobierno de España que bloquee esa operación europea en el Mar Rojo y que tome medidas concretas para frenar el genocidio", ha agregado.

Ha pedido, además, que España respalde la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y que rompa inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel.

Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago (IU) ha denunciado los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y ha considerado que la única forma de acabar con la tensión en el Mar Rojo es que Israel "detenga de inmediato el genocidio y la ocupación contra el pueblo palestino".

Ha manifestado su deseo de que todos los países de la Unión Europea reconozcan "en un periodo de tiempo inmediato" el Estado palestino y, de no ser así, ha defendido que España tome la decisión.

La también diputada de Mas Madrid Tesh Sidi ha asegurado que desde Sumar se sigue "presionando" al Gobierno para que España apoye la iniciativa de Sudáfrica y para que rompa las relaciones económicas con el Estado israelí.

El eurodiputado Miguel Urban (Anticapitalistas) ha advertido de que si Europa quiere "mañana se para el genocidio", pero, no sólo no quiere sino que "ha decidido ser cómplice" de Israel y, por eso, en más de 100 ciudades miles y miles de personas están saliendo a la calle "para decir alto y claro: No en nuestro nombre, ruptura de relaciones ya".