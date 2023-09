Belarra evita responder a cuestiones internas de Podemos en un acto de la presidencia española del Consejo de la Unión

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha evitado pronunciarse este miércoles en Avilés sobre los conflictos internos en Podemos Asturies o sobre que Podemos no vaya a tener ningún portavocía en el Congreso.

Belarra ha acudido a la ciudad asturiana para participar en la inauguración de la reunión de alto nivel 'Dos años después de Lisboa: diseñando políticas europeas y nacionales para combatir el sinhogarismo', organizada por el ministerio con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Allí, en declaraciones a los medios, ha sido interrogada por la situación interna de Podemos Asturies, donde la única diputada de la formación en la Junta General, Covadonga Tomé, y la dirección del partido a nivel regional están enfrentados y no mantienen comunicación.

"He respondido a las cuestiones que me han planteado pero estoy aquí como representante de la presidencia española del consejo de la Unión Europeo y no puedo responder", ha afirmado Belarra, que sí ha respondido a preguntas relativas a la rebaja de condena a uno de los miembros de 'La Manada' o a las declaraciones del expresidente José María Aznar llamando a una movilización contra la amnistía.

Por otro lado, tampoco ha querido entrar en que tanto Podemos como IU hayan mostrado públicamente su malestar al ser excluidos de las portavocías adjuntas de Sumar. "Lo siento, en otro foro más adecuado le contestaré a todas las cuestiones internas", se ha limitado a responder.