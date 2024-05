Belarra: se está preparando una "ofensiva judicial" contra la ley de amnistía

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado este viernes que se está preparando un ofensiva judicial contra la ley de amnistía por parte de los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial.

Por ello, la dirigente política ha considerado que el bloque democrático plurinacional debe permanecer unido, a diferencia de lo que ocurrió durante la ley del solo sí es sí.

Belarra ha hecho estas declaraciones durante un acto de campaña por las elecciones europeas celebrado en La Laguna, Tenerife, acompañada de la diputada de su misma formación, Noemí Santana.

Para la dirigente de Podemos, la ley de amnistía es una ley "legítima y democrática que emana del Parlamento y de los representantes que fueron elegidos por los españoles, pero es necesaria la unidad para defender su aplicación y que se haga real la desjudicialización del conflicto entre el Estado y Cataluña.

Necesitamos que la ley de amnistía se aplique. No solo por el objetivo con el que se ha aprobado, sino porque si le mandamos a la gente el mensaje de que el Parlamento aprueba leyes que después no se aplican porque los sectores reaccionarios del Poder Judicial no quieren, el problema ya no es legislativo, es sin duda democrático, ha detallado Belarra. EFE

