Belarra confía en llegar a un pacto sobre la ley de vivienda pese a las "distintas posiciones"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha confiado este miércoles en que los socios de Gobierno llegarán a un acuerdo sobre la nueva ley de vivienda estatal a pesar de tener "distintas posiciones".

"Confío en que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y que este acuerdo va a respetar lo que firmamos los dos socios en el comienzo de la legislatura en el acuerdo programático", ha dicho Belarra en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras visitar uno de los espacios Konsulta'm de atención preventiva al sufrimiento psicológico de los jóvenes.

La ministra ha asegurado que "los equipos trabajan a pleno rendimiento para tener este texto listo lo antes posible", aunque ha advertido de que es un tema complejo y que se están retrasando por las distintas posiciones entre ambos.

"Somos conscientes de que nuestro país vive una emergencia habitacional y lo digo en una ciudad donde se ha aplicado una regulación de precios del alquiler que está funcionando y que creo que marca el camino sobre lo que tiene que ser la ley estatal", ha sostenido, en referencia a la ley de vivienda catalana.

Así, ha insistido en que no contempla que no exista otra posibilidad que no sea la del acuerdo para impulsar la ley, por lo que espera tenerla lista "pronto porque hay una demanda ciudadana muy importante".