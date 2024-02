Belarra apela a la unidad de la izquierda ante una "ofensiva salvaje" contra la aministía

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado hoy que "la derecha reaccionaria", con el juez Manuel García-Castellón a la cabeza, va a desatar una ofensiva "antidemocrática" aún mayor contra la amnistía y ha reivindicado que su formación estará "unida al bloque democrático" que representa la izquierda.

Lo ha asegurado en un acto con motivo de las primarias del partido a la Comunidad de Madrid, que encabeza Isa Serra, y a las europeas, candidatura liderada por la exministra de Igualdad Irene Montero, que también ha intervenido en el acto.

"¡Esta semana lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados pone los pelos de punta!", ha exclamado Belarra, y ha dicho que García Castellón -un juez denunciado por prevaricación por Podemos, ha recordado- ha decidido utilizar los últimos meses antes de su jubilación para hacer "los últimos favores pendientes al PP" y erigirse como "el líder espiritual de ese sector reaccionario del poder judicial que no hizo la transición".

Para Belarra, el debate sobre la amnistía no va de "si te parece bien", sino sobre "democracia o barbarie", es decir -ha añadido-, sobre si "manda" en España García Castellón y "sus secuaces" o los ciudadanos y sus representantes elegidos democráticamente.

Por ello, ha reprochado al PSOE que, ante la ofensiva "política, mediática y judicial" que ha desplegado en el Congreso la derecha, los socialistas se sienten con los populares en Bruselas a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ha considerado Belarra que en el PSOE "están fastidiados" ante el complejo escenario político y que por ello "necesitan poder volver" al bipartidismo y a ser el partido que "reformaba el artículo 135 de la Constitución con nocturnidad y alevosía" o "el apoyaba el 155 en Cataluña", al tiempo que también los recortes del PP.

Por su parte, Montero en su intervención ha pedido el voto para las europeas ya que los resultados de las primaras del partido serán interpretados "como señal de fortaleza" del proyecto político.

Ha opinado que no ha habido "mayor daño" a Podemos que el discurso de parte de la izquierda del "cállate" que "ya has ido demasiado lejos" o que "vas muy rápido" porque eso implica que se quiera silenciar al partido e "inocularle a todo el mundo grandes dosis de resignación" para que crean que "no se puede y que cuando intentas que se pueda, está mal y estás generando bronca".