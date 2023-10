Belarra afirma que Sánchez no está a la altura de la guerra de Israel: "Europa va a pagar muy cara su hipocresía"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha exigido este domingo que se termine "de una vez por todas" la "limpieza étnica" de Israel a Palestina y ha afirmado que los líderes europeos, "incluido Pedro Sánchez", no están a la altura de las circunstancias.

"Pensamos que en este momento los líderes europeos, incluido el nuestro, no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado y pensamos que Europa tiene que actuar con urgencia. Creo que Europa va a pagar muy cara esta hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después cuando hay que dar la cara, cuando hay que estar a la altura, no hacer absolutamente nada", ha criticado durante la manifestación en apoyo de Palestina que se ha celebrado este domingo.

En este sentido, ha lamentado que la Unión Europea está "supeditada" a los intereses de Estados Unidos y de Israel y ha señalado que se deben "suspender las relaciones diplomáticas con Israel, aplicar sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu (primer ministro israelí) y toda la cúpula política y un embargo de las armas".

"Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es un criminal de guerra. Insisto, no con nuestro silencio y no con nuestra complicidad", ha recalcado.

Por último, en clave nacional, ha asegurado que es importante tener un gobierno "valiente" que pacte la política exterior porque "el PSOE está llevando la posición que únicamente ellos consideran". "Lo que nos estamos jugando es lo que hace España con respecto a los derechos humanos en el conjunto del mundo y pensamos que eso también tiene que formar parte de lo que se debate y discute en el mundo", ha sentenciado.