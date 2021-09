Belarra acusa al PP de servilismo absoluto de Vox al utilizar a las víctimas

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado este sábado al PP de utilizar a las víctimas del terrorismo como "arma arrojadiza" en lo que ha calificado de "servilismo político de lo que hace Vox".

La secretaría general de Unidas Podemos ha hecho estas manifestaciones en la Feria del Libro al ser preguntada por los actos convocados por el PP en el País Vasco este sábado, jornada en la que la red ciudadana Sare va a celebrar concentraciones tras desconvocar la marcha en apoyo a la excarcelación del etarra Henri Parot.

"Me gustaría hacer un llamamiento a todas las fuerzas para que no se haga una utilización de las víctimas, que no pueden ser un arma arrojadiza contra el enemigo político y, por desgracia, el PP demasiadas veces está haciendo eso, un poco en un servilismo absoluto de lo que hace Vox", ha subrayado Belarra.

Tras remarcar que Unidas Podemos siempre ha apostado "por el camino de la paz", la ministra ha urgido a "todos los sectores" a trabajar juntos "en la construcción de un camino que nunca es sencillo" y en el que la ciudadanía española, especialmente la vasca y la navarra, "lleva mucho tiempo trabajando", ha agregado. EFE

rbf/jlg