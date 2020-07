Bel (PDeCAT) ve posible la ruptura del espacio de JxCat pero quiere seguir negociando

No han recibido una comunicación oficial de Puigdemont sobre la creación de un nuevo partido

El secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, ha admitido este jueves que la ruptura del espacio de JxCat es posible, pero ha asegurado que quieren seguir negociando pese al inminente anuncio que hará el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de crear un nuevo partido.

"Queremos seguir negociando, y si alguien no quiere seguir negociando y quiere hacer la política de hechos consumados, no será nuestra responsabilidad. Nosotros no nos levantaremos de la mesa", ha manifestado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Tras asegurar que no han recibido una comunicación oficial de Puigdemont al respecto, Bel ha constatado que ya disponen de un proyecto, el de JxCat, y que el mandato que aprobó el partido es intentar confluir "con la máxima gente posible" en este espacio.

"Por nosotros no quedará, pero las negociaciones no se hacen a cualquier precio. Si el PDeCAT tuviera que incorporarse en bloque a un proyecto político, queremos que esté bien definido y clarificado ideológicamente. No solo su organización, que también", ha apuntado.

Pese a reiterar que una de las condiciones que ponen en la negociación con la Crida Nacional per la República es que el PDeCAT no se disuelva, ha reconocido que ahora tienen sobre la mesa un posible entendimiento o la ruptura, aunque harán "lo posible" para poder compartir un proyecto plural y presentarse conjuntamente a las elecciones.

MANTENDRÁN EL CONSELL NACIONAL

Sobre si mantendrán el Consell Nacional del 25 y 26 de julio, cuando está previsto la asamblea constituyente del nuevo partido de Puigdemont, Bel ha asegurado que sí, y que les gustaría llevar "una solución en la que el PDECAT tuviera una posición activa en la reestructuración de JxCat".

"Estoy convencido de que llevaremos una propuesta para reconfigurar, con quién sea y con los actores que quieran, JxCat", ha añadido el secretario de Organización del PDeCAT, que se ha mostrado convencido de que el 25 de julio no termina ningún plazo porque, en su opinión, la negociación política siempre debe llevarse al última segundo.