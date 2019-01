Bel descarta que las inversiones sean un "gesto", sino cumplir con el Estatut

El secretario de organización del PDeCAT, Ferran Bel, ha descartado hoy que las inversiones para Cataluña en los Presupuestos sean un "gesto", sino que solo "cumplen" con el Estatut, y ha reclamado al Gobierno una "solución política", sin haber decidido aún sobre enmiendas a la totalidad.

En una rueda de prensa en Tortosa (Tarragona), el diputado en el Congreso y secretario de organización del PDeCAT ha subrayado que el partido sólo ha decidido de momento dar un "no" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la votación final si no hay una "solución política" para Cataluña, pero que no hay aún una decisión tomada sobre la estrategia en el debate a la totalidad.

Un debate que ha dicho que se prevé para mediados de febrero, por lo que "hay tiempo" para hacer las discusiones internas sobre si el Partit Demòcrata debe facilitar o no la tramitación de las cuentas, ha remarcado el dirigente, que representa al sector de la formación, partidario de no presentar enmienda a la totalidad.

Una opción que sería, si se llevara a cabo, para dar una "oportunidad adicional" al diálogo abierto entre Gobierno y Generalitat, pero "eso no quiere decir que se aprueben" las cuentas por parte del Partit Demòcrata, pues esto solo sucedería si hubiera "una propuesta de solución política" para Cataluña desde Moncloa.

En cuanto al contenido del que ha tenido conocimiento del proyecto de los PGE, Bel ha subrayado que presupuestar la cuantía en inversiones que establece la disposición adicional tercera del Estatut no es un "gesto" sino que es solo "un cumplimiento" de la ley.

Y esto, ha recalcado, "no exime de todo el incumplimiento" en inversiones de los anteriores de gobiernos de diferente signo.

Así que "nadie puede apelar a un voto favorable a un presupuesto simplemente porque se presupueste lo que diga la ley y que se ha estado incumpliendo en Cataluña", ha remachado.

Bel ha subrayado que la "responsabilidad" sobre la viabilidad de las cuentas recae en el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha advertido de que "se le acaba el tiempo", pues no puede esperar apoyos de los independentistas si "no hay ningún planteamiento" que vaya más allá de la declaración de Pedralbes del pasado 20 de diciembre.