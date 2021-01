Begoña Villacís no se plantea abandonar Ciudadanos ni pasarse al "atleti"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no se plantea dejar Ciudadanos y pasarse al PP en la misma senda que han hecho otros compañeros de su partido como la exportavoz naranja en Cataluña Lorena Roldán.

"Yo estoy todos los días hablando con el alcalde y es del Atleti, y no me voy a pasar al Atleti. La verdad es que no, no", ha aseverado Villacís al ser preguntada en un acto sobre su posible marcha al partido de los populares.

Sobre la marcha de otros compañeros, ha señalado que le parece "fenomenal" que cada "uno busque el lugar que le corresponde", pero en el caso de Roldán ha indicado que nunca escuchó de su boca en el Comité Ejecutivo de CC ningún reproche con carácter previo.

Aún así, ha dicho que es "legítimo" que cada uno busque su lugar. Tras ello, ha querido remarcar que CC es el "principal partido constitucionalista" y ha respaldado la labor que hará Carlos Carrizosa, candidato naranja a la Presidencia de la Generalitat, para defender el proyecto de CC "en un momento histórico para Cataluña".

Además, ha recordado que "hay que tratar de sumar" y fue el PP quién "no quiso sumar e ir conjuntamente" en las elecciones catalanas pudiendo ir "mucho más fuertes y no salir perjudicados por la ley electoral".