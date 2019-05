La bebé abandonada en San Javier (Murcia) es acogida por una familia canguro

La niña de tres días de vida que fue abandonada ayer por su madre en un portal de una vivienda de San Javier (Murcia) será acogida por una familia canguro, según ha decidido este jueves el Servicio de Protección de Menores.

La bebé permanece ingresada en el servicio de Pediatría del hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor y tiene buen estado de salud, por lo que en las próximas horas podría pasar a disposición de la Consejería de Familia para que inicie el trámite administrativo de acogida con la citada familia de entre las que Menores tiene a su disposición.

La madre de la niña, de 23 años y nacionalidad hondureña, fue llevada a dependencias de la Guardia Civil en San Javier, en calidad de investigada como supuesta autora de un delito de abandono de menores, aunque fue puesta en libertad.

La bebé fue localizada este miércoles, sobre las 15:10 horas, por un vecino de San Javier, que la encontró junto a cuatro pañales y una nota en la que se podía leer "Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella. Yo ahora mismo no puedo hacerme cargo de ella. Es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar, pero quiero el mejor futuro para ella".

Terminaba la nota diciendo: "Sé que le encontrará una familia que la quiera como si fuese suya. Cuídenla como yo no he podido hacer".

La madre había dado a luz en el mismo hospital donde se encuentra ingresada y los propios sanitarios que la atendieron ayer a primera hora de la tarde fueron los que la identificaron una vez que vieron el codificador neonatal o pulsera de recién nacido, así como la pinza de cordón con el código de barras.