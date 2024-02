BComú y ERC permitirán que los Presupuestos de Collboni superen el primer trámite este martes

El gobierno vuelve a someter a votación las cuentas para aprobarlas inicialmente

Los grupos municipales de BComú y ERC en el Ayuntamiento de Barcelona permitirán que el proyecto de Presupuestos del gobierno de Jaume Collboni (PSC) superen el primer trámite en la Comisión extraordinaria de Economía de este martes.

Tras semanas de negociaciones y con un horizonte fijado en primavera para aprobarlos, Collboni convocó para este martes la comisión extraordinaria para someter a votación una nueva propuesta de las cuentas, después de que la primera no se llegara a tramitar por el rechazo de la oposición.

La nueva propuesta del gobierno contiene la misma base que la presentada en octubre y la diferencia es que ahora alcanza los 3.807 millones de euros, una cifra más alta que la planteada anteriormente (3.735 millones), puesto que se incluyen 72 millones más de transferencias del Estado.

Los comuns avanzaron este lunes a mediodía que facilitarán la tramitación (sin concretar el voto), pero avisaron de que es un "ultimátum" para lograr un pacto de gobierno de izquierdas --precisamente de PSC, BComú y ERC-- antes de la aprobación definitiva en el pleno del 22 de marzo.

PACTO CON ERC

Cuatro horas más tarde, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, y el portavoz de ERC, Jordi Castellana, firmaron un pacto de Presupuesto, que incluye las peticiones de los republicanos, como la construcción de 1.000 pisos públicos, la Oficina per la Llengua Catalana, la T-Cultura y más pacificaciones y carriles bici, entre otras.

Con este pacto, Collboni se asegura el apoyo de los cinco concejales de ERC, que suman 15 con sus concejales (los socialistas gobiernan con 10).

Y, con el 'sí' o la abstención de los 9 concejales de comuns, la votación --que sólo necesita mayoría simple-- alcanzaría incluso los 24 concejales, la mayoría absoluta del Ayuntamiento, y por lo tanto posibilitaría la aprobación inicial de las cuentas.

Por parte del resto de los grupos, Junts y PP no han decidido su voto: los primeros avisaron que no negociarían ni apoyarían las cuentas si no estaba vinculado a un pacto de gobierno, y los segundos se mostraron dispuestos a escuchar; mientras que Vox votará en contra, según han explicado las distintas formaciones a Europa Press.

Si se aprueban inicialmente, las cuentas seguirán su procedimiento ordinario: 15 días de exposición pública y llegarán al pleno del 22 de marzo, donde se someterán a aprobación definitiva.

SIN PACTO DE GOBIERNO

El acuerdo presupuestario coincide con las conversaciones que el gobierno de Collboni mantiene con los grupos para formar gobierno, una cuestión que vinculó a los Presupuestos y para la que ahora pide ir "paso a paso".

ERC afirmó este lunes que continuaba hablando con los socialistas y que no habían acordado nada más allá de los Presupuestos, BComú no tiene ninguna reunión prevista con el gobierno, según explicó la portavoz Janet Sanz, y Junts mantiene las conversaciones paralizadas aunque se muestra abierto a negociar.