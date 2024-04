Bauzà asegura que presentará de manera "inminente" la modificación del decreto de excesos

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que presentará de manera "inminente" la modificación del decreto de excesos.

Bauzà ha respondido de este modo a una pregunta del diputado socialista, Llorenç Pou, quien le ha recordado que se comprometió a presentar la modificación de la ley de excesos antes de Semana Santa y esta "ya es pasado".

Además, Pou ha recriminado al conseller que, hasta ahora, de dicha modificación lo único que se sabe es que "quieren cambiarle el nombre al decreto" en un gesto de "buenismo" del PP que lleva al "campe quien pueda" porque "lo cierto es que con esta demora lo que están provocando es una inseguridad jurídica".

Así, el socialista ha pedido a Bauzà que no diga que no ha presentado la modificación del decreto de excesos porque "no ha tenido tiempo" porque "el señor Negueruela fue nombrado conseller en julio de 2019 y en enero tenía aprobado un decreto de excesos". "Usted fue nombrado también en julio y estamos en abril y solo sabemos que aguas mil", ha lamentado.

Ante estas afirmaciones, el conseller ha insistido en que presentará de manera "inminente" una modificación del decreto porque "los compromisos están para cumplirlos y este no será menos".

En esta línea, el conseller ha explicado que "después de años de vigencia, y de su demostrada eficacia para reducir la conflictividad, el decreto necesita algunas modificaciones demandas por los ayuntamientos y por los sectores implicados".

Entre estas, ha apuntado, "está cambiar el nombre" de éste a decreto de turismo responsable porque llamarlo de excesos "no es adecuado" al "no favorecer la imagen del destino".

Si bien, ha añadido, para su tranquilidad, seguirán estando prohibidas prácticas peligrosas para la vida como el 'balconing' y se mantendrá la prohibición de venta de alcohol de 21.30 a 08.00 de la mañana, aunque no será necesario que el negocio esté 100% cerrado".

Finalmente, el conseller ha considerado "muy necesario" que estén implicados en el decreto tanto los consulados como el IBDona y "adecuar la zonificación a las necesidades actuales".