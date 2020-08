Batet zanja el intento de Junts de hablar del Rey Juan Carlos en la Diputación del Congreso: No está en el orden del día

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha cortado el intento de Junts de debatir en la Diputación Permanente sobre la decisión del Rey Juan Carlos de abandonar España. "Eso no está en el orden del día", ha zanjado a la portavoz de Junts, Laura Borràs.

La diputada independentista ha aprovechado su turno en un debate sobre los efectos del coronavirus en el turismo para sacar a colación la marcha del rey emérito, que considera una "huida" ante las investigaciones en Suiza y en la Fiscalía del Supremo por una supuesta donación millonaria de Arabia Saudí no declarada al fisco.

Precisamente Junts es uno de los partidos que, junto con ERC, Bildu y la CUP, habían pedido la comparecencia del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Carmen Calvo para informar de este asunto, pero la Mesa del Congreso tumbó la iniciativa al considerar que la Familia Real es "materia ajena" al control parlamentario del Gobierno.

"Oh, sorpresa, resulta que es asunto ajeno al Ejecutivo. 'Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética es natural que la sociedad reaccione'. La frase no es mía, la pronuncio el rey ahora huido cuando aún se atrevía a dar lecciones navideñas de moralidad a sus pobres súbditos", ha iniciado Borràs.

Batet ha cortado la referencia recordando a Borràs que ese punto referido al rey emérito no fue calificado por la Mesa y que, por tanto, no está en el orden del día de la Diputación Permanente.

Laura Borràs, investigada por el Tribunal Supremo tras aprobarse su suplicatorio en el Congreso, ha insistido lamentando que "hay puntos que son de vital importancia que son ajenos al ejecutivo", pero la presidenta ha vuelto a llamarle la atención: "No vamos a entrar en debate. No está en el orden del día y le pido que se atenga", ha zanjado.