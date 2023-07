Batet (PSC) cree que el cara a cara mostrará a un Feijóo "poco preparado" y con ideas de Vox

Asegura que el PSOE apostará por consolidar el "diálogo" en Catalunya la próxima legislatura

La número 1 del PSC por Barcelona al Congreso, Meritxell Batet, ha augurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evidenciará que es un líder "poco preparado y que asume las políticas de Vox" en el cara a cara este lunes con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en Atresmedia.

Así se ha expresado la presidenta del Congreso de los Diputados en declaraciones a la prensa durante una visita al Parc Cultural Muntanya de Sal de Cardona (Barcelona), junto al número 10 al Congreso Ferran Verdejo, la portavoz del PSC, Elia Tortolero, y el diputado en el Parlament Cristòfol Gimeno.

Batet ha pronosticado que, frente a un PP que genera "división territorial", Sánchez exhibirá la solvencia y la inteligencia política que, según ella, ha demostrado en los últimos cinco años con políticas sociales y económicas reconocidas a escala internacional.

Además, ha lamentado que el candidato popular no se haya prestado a más debates cara a cara, algo que a su juicio demuestra que "no tiene proyecto de país, que el que tiene no lo quiere explicar o que tiene miedo" de no mostrar solvencia, ha dicho.

DIÁLOGO

Preguntada por la apuesta de la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por la mesa de diálogo en 'La Vanguardia' este lunes, Batet ha sostenido que el compromiso del Gobierno de Sánchez con la estrategia de negociación con la Generalitat es "incuestionable".

"Durante estos cinco años de presidencia de Pedro Sánchez se ha visto muy claro cuál es el proyecto para Catalunya", y ha añadido que el diálogo es la vía por la que seguirá apostando el PSOE si sigue en la Moncloa la próxima legislatura.

CRÍTICAS DE LA CUP A LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, Batet ha contestado a las críticas del candidato de la CUP, Albert Botran, a la política de infraestructuras del Gobierno con la B-40, entre otros: "Lo que no podemos ser es negacionistas del crecimiento, que es lo que les pasa a algunos partidos".

Así, ha defendido que el Gobierno ha mantenido un equilibrio entre la protección de la naturaleza y "al mismo tiempo apostar por el crecimiento", a diferencia, a su entender, de lo que ha hecho el Govern --por ejemplo, con las renovables---.

También ha reivindicado la labor del Gobierno en el Delta de l'Ebre (Tarragona), después de que la candidata de Junts, Míriam Nogueras, asegurara que el Delta "no puede sobrevivir con las migajas que el Gobierno español de turno decide dar".