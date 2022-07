Batet (PSC) afea al Govern que busque "excusas" y no ejerza el autogobierno

La presidenta del Congreso y viceprimera secretaria de Mejora del Autogobierno y Programas del PSC, Meritxell Batet, ha reprochado a la Generalitat que "no dé la talla" y se refugie en "excusas" y en "culpabilizar a los otros", en lugar de sacar partido con plenitud a "todo el autogobierno" del que dispone.

Batet ha participado este domingo en el Consejo de Federación del PSC de Terres de l'Ebre, en Benifallet (Tarragona), donde ha sacado pecho de los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez desde que ganó la moción de censura, en los que "se han aprobado más de 140 leyes", con "conquistas de derechos y libertades" y también "leyes sociales de impacto importante".

En contraste, ha cargado contra la actitud del Gobierno de Pere Aragonès, en un contexto de quejas desde el Ejecutivo catalán en las últimas semanas por la baja ejecución por parte del Estado de inversiones presupuestadas en Cataluña, solo un 36 % de lo previsto el año pasado.

"Hay otros que se refugian siempre en las excusas. Siempre es culpa y responsabilidad de los otros. Nunca tienen culpa de nada porque no llega suficiente dinero o me tienen manía o no me dan", ha afirmado. "Sinceramente, creo que no tiene ninguna credibilidad en estos momentos".

Para la dirigente socialista, "todo el mundo es consciente de cuáles son las competencias de cada administración y que desde la Generalitat se han de hacer muchas cosas".

En ese sentido, ha recordado que competencias como seguridad, lucha contra delincuencia, vivienda o que los servicios sociales lleguen a los ciudadanos corresponde a la Generalitat, por lo que se debe "decir con claridad" que "quien no está dando la talla, acompañando (a los municipios) y gobernando con todo el autogobierno que tienen desde hace tiempo" es el Ejecutivo catalán.

"Querer el autogobierno está muy bien, pero ejercerlo con eficiencia y responsabilidad es lo que hace falta realmente", ha dicho la dirigente del PSC, que ha afirmado que, en contraposición, los socialistas ofrecen un "proyecto completo y un plan estratégico" para el ámbito municipal.

Con vistas a esas elecciones locales del próximo año, Batet se ha mostrado segura de que el PSC "está fuerte, las siglas están fuertes y el liderazgo de Salvador Illa está fuerte", por lo que ha emplazado a aprovechar este año para "conquistar muchos más municipios" de los que el PSC gobierna ahora.

Porque, ha sentenciado, "al final el proyecto político de altura" del PSC "se abre paso", un proyecto "dirigido a la Cataluña real, a los pueblos y ciudades reales, afrontando la responsabilidad de hacer frente a los problemas reales de la gente".