Batet pide obviar encuestas y no relajarse: "Después del recuento será tarde"

La número uno del PSC por Barcelona en las elecciones del 28A, Meritxell Batet, ha alertado de que la tendencia positiva que reflejan las encuestas puede desmovilizar a votantes socialistas, por lo que ha pedido obviarlas y no relajarse: "Después del recuento será demasiado tarde y nos arrepentiremos", ha avisado.

La candidata socialista se ha desplazado este domingo a primera hora hasta Girona, donde ha protagonizado un acto junto a los candidatos por esta circunscripción Marc Lamuà y Ferran Camas.

A orillas del río Onyar, la ministra ha llamado a la movilización después de que este domingo La Vanguardia haya publicado un sondeo en el que vaticina una amplia victoria socialista en el conjunto del Estado y también les augura la primera plaza en Cataluña, donde el PSC no ganaba desde 2008, cuando Carme Chacón obtuvo 25 diputados y más de 1,6 millones de votos.

"Con el alto número de indecisos que hay, el peligro de que las tres derechas sumen -en alusión a PP, Cs y Vox- es real. El peligro de la involución existe. Que nadie se confíe, en estos momentos las urnas están vacías y después del recuento será demasiado tarde y nos arrepentiremos", ha sostenido.

Y es que, según ha relatado, en los últimos días ha vivido situaciones que le han permitido constatar que las encuestas positivas son un arma de doble filo: "Me encuentro con mucha gente que me dice: 'quizá no hace falta que vayamos a votar porque esto ya está hecho' o 'quizá da igual que votemos a otras opciones porque no sumarán'", ha explicado.

Ante este escenario, Batet ha rehuido el triunfalismo y ha reclamado ir a votar para lograr avances sociales en ámbitos como el ecologismo, el feminismo, la salud y la educación.

Unos elementos que ha ilustrado mediante un poema de "Poetas andaluces de ahora", escrito expresamente para las elecciones generales del 28 de abril, y que le hicieron llegar este sábado.

En él, los autores defienden las "mujeres sin bozal", los "trenes que vuelven" y la necesidad de "gritar a las urnas cada vez que llamen a las armas", ya que "la vida sin libertad no es vida" y las personas deben tener "derecho a ser y a morir incluso".

Aprovechando su visita a Girona, ciudad de la que fue alcalde el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la ministra ha lanzado un mensaje a todos los socialistas de las comarcas gerundenses: "Aquí, en un lugar difícil, os quiero dar las gracias porque os habéis quedado y habéis dado la cara para defender la convivencia entre todos los ciudadanos".