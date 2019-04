Batet pide al independentismo que vote PSC por "pragmatismo" y "amor al país"

La número uno del PSC por Barcelona el 28A, Meritxell Batet, ha pedido a los votantes independentistas que, en esta ocasión, apuesten por el PSC por "pragmatismo" y por "amor al país", ya que "si quieres a Cataluña querrás que prospere", y esto solo será posible, ha dicho, con un Gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra de Política Territorial y Función Pública ha cerrado este jueves el ciclo de ruedas de prensa organizado por la Agencia Efe en Barcelona con los candidatos catalanes en las elecciones generales del 28 de abril.

Para la candidata socialista, todos los ciudadanos que coincidan con el diagnóstico de que en Cataluña "hay muchas cosas que no funcionan y realidades sociales que no son sostenibles" deberían confiar su voto al PSC, aunque en otras elecciones hayan apostado por formaciones independentistas.

Tras repasar las listas de espera en dependencia y sanidad que hay en Cataluña, ha agregado, en alusión velada a ERC: "A un partido que es de izquierdas le tendría que preocupar estar apoyando y participar en un Govern que está permitiendo esto".

Además, Batet ha sostenido que la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa contribuiría a encauzar el conflicto catalán, ya que los socialistas se mantienen firmes en su apuesta de diálogo dentro de la ley, que ha dado "resultados palpables y contundentes" en los diez meses que han pasado en el Gobierno, como los acuerdos alcanzados en las comisiones bilaterales previstas en el Estatut.

La candidata ha descartado cualquier vía que no pase por "rehacer consensos" a partir del diálogo, ya que "la confrontación no es una alternativa", y tampoco "contarnos para desempatar" es la solución.

"Los socialistas queremos afrontar el problema de cara y afrontar el fondo de la cuestión. No me sobra nadie en Cataluña, igual que no me sobra nadie en España", ha incidido.

Precisamente, según la ministra, una de las vías para asegurar "la cohesión social, la integración y la igualdad de oportunidades" es la inmersión lingüística en la escuela, que garantiza el dominio de las dos lenguas oficiales en la comunidad -el catalán y el castellano-, independientemente del origen del alumno.

Batet ha hecho estas afirmaciones tras ser preguntada por la sentencia del Tribunal Constitucional que avala este modelo educativo, siempre y cuando se garantice también "el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria".

Con todo, la candidata ha subrayado que cuando los socialistas no han ganado en Cataluña "siempre" ha habido un Gobierno de la derecha en España, por lo que ha resuelto que "una victoria del PSC el 28 de abril sería una buena noticia para el país".