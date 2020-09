Batet exige contención tras una bronca sesión por acusaciones sobre casa real

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha exigido este miércoles "contención" y "educación" a todos los diputados tras una bronca sesión en el pleno de la Cámara, en especial por las acusaciones y manifestaciones sobre casa real que se han intercambiado ministros del Gobierno y la oposición.

Batet ha intervenido después de que el líder del PP, Pablo Casado, tomara la palabra para pedir que cesaran en el hemiciclo las declaraciones sobre casa real. "No se puede agredir así a las instituciones", ha dicho.

La presidenta del Congreso ha recordado que aboga por el uso de la libertad de expresión conforme a la Constitución y que durante la sesión "no se han vertido insultos".

Sin embargo, ha reprochado el tono de la sesión, plagado de interrupciones y de numerosas apelaciones de Batet a que hubiera silencio.

Ha exigido "contención", "educación" y "respeto" a los diputados porque en el pleno de este miércoles no ha habido. "Esta sesión no ha sido ejemplo", ha puntualizado.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido la palabra acto seguido para exigir a Batet que ponga fin a las manifestaciones contra la casa real. La presidenta del Congreso no le ha permitido intervenir para no crear un debate que no era pertinente.