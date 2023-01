Batet: El discurso de que todos los políticos son iguales es antidemocrático

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha entregado este jueves los premios del concurso escolar de poesía "Una Constitución para todos" y ha explicado a los alumnos que "el discurso de que todos los políticos son iguales" que habrán escuchado muchas veces es "profundamente antidemocrático".

En el Salón de Pasos Perdidos, acompañada por la ministra de Educación, Pilar Alegría, Batet ha indicado a los estudiantes premiados que decir que los políticos "solo se preocupan de lo suyo" supone "deslegitimar la política, quebrar la confianza en la institucionalidad democrática y, así, desmovilizar a la ciudadanía".

"Es un discurso que no se toma en serio el poder de la participación de los ciudadanos", ha expuesto Batet a los adolescentes galardonados, y les ha explicado que en una democracia participan todas las personas, incluso quienes aún no han cumplido 18 años y no votan, pues pueden ya informarse, expresar opiniones, asociarse, reunirse, manifestarse, discutir y convivir en sociedad.

Les ha animado a hacer oír su voz y defender sus ideas, sin esperar a ser mayores de edad, porque "cada vez que un ciudadano lo hace pone algo de Constitución en la vida pública".

Batet se ha referido al referéndum del 6 de diciembre de 1978 como "la hora cero de nuestra historia reciente", mientras que Alegría ha destacado del texto constitucional especialmente su preámbulo, escrito por Enrique Tierno Galván, porque condensa los principales valores, como la convivencia, los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.

Una "capacidad de síntesis" que tuvo Tierno y que han tenido también, ha subrayado Alegría, los tres jóvenes premiados por sus poesías: Joaquín, de 17 años; Victoria, de 15, y Manal, de 14.

Joaquín hizo un poema sobre la historia constitucional desde la Pepa gaditana de 1812 y ha confesado a los periodistas que le costaron menos los versos que la investigación de datos previa sobre las constituciones.

Victoria se fijó en sus rimas en algunos valores centrales de la Constitución, como el de la igualdad, y aunque participa en todas las propuestas que le hacen sus profesores en Ourense, asegura que no esperaba ganar.

Sorprendida también y agradecida y "superemocionada" tras leer su poema en el Congreso también se ha mostrado Manal, quien tras visitar el hemiciclo ha dicho que le ha "impresionado" que fuera tan pequeño, porque "en la tele parecía mucho más grande".