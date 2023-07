Batet dice que gracias a Pedro Sánchez el clima social en Cataluña "por fin es respirable"

La cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, ha dicho este sábado que el clima social en Cataluña "por fin es respirable de nuevo", gracias a la apuesta del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "recuperar la convivencia".

En un acto en Ripollet (Barcelona), junto al primer secretario del PSC, Salvador Illa, el número seis de la candidatura del PSC por Barcelona, Paco Aranda, y el alcalde del municipio, Luis Tirado, Batet ha denunciado que el PP "solo tiene una propuesta para Cataluña: confrontar territorios".

"Pedro Sánchez merece nuestro apoyo porque se la ha jugado por los catalanes. Para que recuperáramos un clima social en Cataluña que, por fin, es respirable de nuevo. Por fin nos podemos mover por nuestras calles y nuestras ciudades sin miedo al insulto, a ser agredidos verbalmente", ha afirmado Batet.

Tras reiterar que "hoy Cataluña está infinitamente mejor que en 2017", gracias a la apuesta de Sánchez por el diálogo, Batet ha cargado contra el PP porque "usa Cataluña solo para ganar votos en el resto de España, agitando bajas pasiones".

Asimismo, ha considerado que, con el anterior Gobierno del PP, Cataluña "pagó el precio de la no política, del no hacer nada y del no hablar", a la vez que ha reivindicado el compromiso de los socialistas con el diálogo y la convivencia.

La también presidenta del Gobierno ha contrapuesto la política "del respeto y la verdad" del PSOE, frente a la política "del insulto, desinformación, mentira y crispación" del PP.

ILLA ACUSA A FEIJÓO DE "NO TENER PROYECTO PARA CATALUÑA"

Por su parte, Illa ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "no tener proyecto para Cataluña" y ha denunciado que Vox "le marca el camino".

El líder del PSC ha subrayado que estas elecciones son un plebiscito entre Sánchez y Feijóo y ha tildado de disputas "de segunda división" los duelos entre los partidos independentistas o entre Sumar y Vox.

Por otro lado, Aranda ha admitido que estas elecciones caen en "fechas complicadas", pero ha advertido que "más complicado será tener a Santiago Abascal de vicepresidente", y ha llamado a detener "la mancha negra de chapapote" que se ha empezado a extender en comunidades como Extremadura, Islas Baleares o Comunidad Valenciana con los pactos del PP y Vox.