Batet dice que, a diferencia del PP con Vox, el Gobierno no pone en riesgo el marco constitucional en sus negociaciones

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado este jueves que la "diferencia" entre el PP y el PSOE, es que el Gobierno "no negocia medidas que pongan en riesgo el marco constitucional", en referencia a la relación de los socialistas con los partidos independentistas catalanes y el pacto a tres en Andalucía entre el PP, Ciudadanos y Vox.

"Es la diferencia con el PP, dejamos al margen todo aquello que no responde al marco, mientras que los populares se sientan con Vox cuando se quiere cargar el estado de las autonomías", ha destacado Batet en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. La titular de Política Territorial ha asegurado que "le preocupa" el pacto del PP "con la extrema derecha" y que no se le aísle como en otros países de Europa.

"No deja de ser una fuerza política que cuestiona valores democráticos y la igualdad real entre hombres y mujeres, estamos hablando de la real y no de la declarativa que está en la Constitución", ha señalado.

Según su opinión, el partido de Pablo Casado "está dando carta blanca a la extrema derecha" con su acuerdo en Andalucía. A su juicio, cuando el PP se sienta a hablar con Vox discute las ideas y propuestas del programa del partido liderado por Santiago Abascal y ha afeado que los populares se planteen negociar "los valores democráticos".

"Cuando el PSOE se sienta a negociar con los independentistas no nos sentamos a negociar sus propuestas, sino los Presupuestos y su contenido", ha zanjado.

De esta forma, Batet ha rechazado comparar el acuerdo del PP y Vox a las conversaciones del Ejecutivo con los independentistas, y ha recalcado que el Gobierno no permitirá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "No se va a dar, no se puede dar, es anticonstitucional", ha subrayado la ministra.

"LOS PGE NO SE NEGOCIAN CON NOMBRES"

Preguntada por las declaraciones del diputado de ERC, Gabriel Rufián, en las que asegura que Podemos les ofreció forzar el cese del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo ha calificado de "infrapolítica", al igual que Borrell.

La ministra ha rechazado de plano este escenario y ha reiterado que el Ejecutivo no negocia con nombres encima de la mesa. "El Gobierno negocia los Presupuestos en función del contenido, no de nombres ni cuestiones ajenas", ha sentenciado.

"Borrell está haciendo un trabajo excelente como ministro. No se si Rufián se lo ha inventado, no vamos a poner a Borrell en cuestión por la calidad de su trabajo", ha destacado, reivindicando a su compañero de gabinete.

Igualmente sobre los posicionamientos de Borrell sobre Cataluña, caracterizados por su espíritu crítico contra el independentismo, Batet ha señalado que los comparte. "Compartimos una misma perspectiva política y un diagnóstico en Cataluña", ha dicho, si bien ha admitido que pueden tener una manera distinta de expresarse.