Batet defiende a Cruz: No todo vale para desprestigiar a las instituciones

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido la "altura y la valía intelectual y académica" del presidente del Senado, Manuel Cruz, y ha alertado de que no todo vale para "desprestigiar a los representantes políticos y las instituciones democráticas".

Cruz, catedrático de Filosofía por la Universidad de Barcelona, ha negado este martes haber cometido plagio alguno en su manual de "Filosofía contemporánea" de 2002, tal y como informa el diario ABC.

"Ojalá hubiera muchos Manuel Cruz en la política española", ha destacado Batet en un mensaje en redes sociales.

Al igual que Batet, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha considerado lamentable la "especie de barra libre" que, a su juicio, se ha abierto "contra todo y contra todos".

En una entrevista en Telecinco, Calvo ha defendido la trayectoria académica de Cruz y ha criticado que en el debate político se termine traspasando la línea de la "difamación".

"Me preocupa mucho que la gente joven se eche para atrás pensando que es tan duro estar en política", ha advertido.

También, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha mostrado todo su respeto profesional e intelectual por Cruz.

En declaraciones a Onda Cero, Celaá ha recordado que el hecho de alguien tome una referencia de un escritor no es plagio y a la pregunta de si no hay ningún problema en que después de esa información Cruz siga siendo presidente del Senado, ha respondido: "No lo hay".