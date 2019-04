Batet cree que muchos independentistas avalarían "reforzar el autogobierno"

La número uno del PSC por Barcelona en las elecciones del 28 de abril, Meritxell Batet, ha defendido este lunes que la solución al conflicto catalán pasa por "tejer un consenso muy amplio para reforzar el autogobierno", una opción que ha considerado que avalarían muchos votantes independentistas.

"Estoy convenida de que hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que en estos momentos están votando a fuerzas independentistas que muy fácilmente podrían verse reconocidos en un refuerzo del autogobierno", ha sostenido durante su intervención en un desayuno informativo organizado por El Periódico en Barcelona.

Batet ha asegurado que la mejora del autogobierno catalán es la mejor solución para generar un "consenso muy transversal y mayoritario" que desencalle el conflicto territorial entre el Estado y la comunidad, ya que "no es un punto de máximos ni imposible" y se encuadra en el marco legal vigente.

Sin embargo, la candidata socialista ha avisado de que solo un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez tras el 28A permitiría avanzar en esta dirección, porque "la opción no es entre autodeterminación o modelo constitucional; las opciones son 155 permanente o autogobierno en el marco constitucional".

En cualquier caso, lo que Batet sí que ha descartado es que, en caso de permanecer en la Moncloa, el PSOE se vaya a sentar a negociar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para Cataluña.

"Los partidos independentistas saben que la autodeterminación no tiene base jurídica. No habrá autodeterminación ni independencia, en palabras de Sánchez: no es no", ha abundado.

Y es que, según ha resuelto la candidata, "un acuerdo amplio no puede hacerse sobre bases inasumibles para los participantes", como lo sería un referéndum de autodeterminación que vulnerara la Constitución.

En el mismo almuerzo, Batet ha rehuido hablar de pactos postelectorales, argumentando que los socialistas están centrados en obtener una mayoría suficientemente amplia para gobernar en solitario.

En el público han estado presentes el líder del PSC, Miquel Iceta; el alcaldable socialista por Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, entre otros.