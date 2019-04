Batet celebra que Pascal afirme que "no se puede gobernar desde Waterloo"

La ministra de Política Territorial y candidata del PSC a las elecciones generales, Meritxell Batet, ha celebrado que la excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, haya dicho que "no se puede gobernar desde Waterloo", en referencia al expresidente del Govern Carles Puigdemont.

Lo ha dicho este lunes en el almuerzo-coloquio Primera Plana, al día siguiente de que Pascal dijera que "Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo, no se puede regir desde la emotividad desbordada y la antipolítica", y no descartara un nuevo partido.

Batet ha valorado que Pascal "haya dado este paso, que llega tarde, porque fue líder del partido (PDeCAT) y tenía que haberlo hecho antes", y ha añadido que el PSC es el que ahora representa la centralidad en Cataluña.